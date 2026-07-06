luni, 6 iulie 2026

Tehnologia și investițiile transformă agricultura românească. Vâlcea, în centrul dezvoltării Grupului Carmistin

Digitalizarea schimbă profund modul în care funcționează fermele moderne, iar unul dintre cele mai bune exemple vine din activitatea Grupului Carmistin, lider pe piața producției de carne de pasăre din România. În prezent, performanța unei ferme nu mai depinde doar de experiența oamenilor, ci și de tehnologia care monitorizează permanent fiecare etapă a procesului de producție.

În fermele companiei, sistemele informatizate urmăresc în timp real temperatura din hale, nivelul de ventilație, consumul de apă și furaje, umiditatea și starea de confort a păsărilor. Datele sunt analizate continuu, iar eventualele abateri sunt corectate imediat, astfel încât condițiile de creștere să rămână la standarde ridicate.

La fel de importantă este și componenta de trasabilitate. De la producerea furajelor și până la produsul finit care ajunge pe rafturile magazinelor, întregul proces este atent controlat, oferind consumatorilor garanții privind calitatea și siguranța alimentară.

Un rol esențial în această dezvoltare îl are județul Vâlcea, devenit în ultimii ani unul dintre cele mai importante centre de producție ale Grupului Carmistin. Aici a fost dezvoltat brandul La Provincia, unul dintre cele mai cunoscute nume din industria avicolă românească, iar investițiile realizate au transformat județul într-un punct strategic pentru întreaga activitate a companiei.

Cea mai spectaculoasă investiție este cea de la Frâncești, unde Carmistin a construit una dintre cele mai moderne unități de procesare a cărnii de pasăre din Europa de Sud-Est. Proiectul, în valoare de aproape 80 de milioane de euro, a crescut semnificativ capacitatea de producție a grupului și a creat sute de locuri de muncă în județ. Linia tehnologică permite procesarea a aproximativ 13.500 de păsări pe oră, utilizând echipamente de ultimă generație și respectând cele mai exigente standarde europene.

Importanța Vâlcii pentru Carmistin nu se rezumă doar la procesare. Grupul desfășoară în județ activități integrate de creștere a păsărilor, agricultură și producție de furaje, model care îi oferă control asupra întregului lanț de producție și contribuie la menținerea unor standarde ridicate de calitate și eficiență.

În paralel, compania continuă investițiile în extinderea segmentului BIO și în dezvoltarea unor ferme tot mai automatizate, capabile să utilizeze inteligent resursele și să reducă impactul asupra mediului. Strategia urmărește atât consolidarea poziției pe piața românească, cât și creșterea exporturilor, într-un context în care cererea pentru produse alimentare sigure și trasabile este în continuă creștere.

Prin investițiile realizate în tehnologie, digitalizare și capacități de producție, Grupul Carmistin demonstrează că dezvoltarea agriculturii românești poate avea la bază inovația și valoarea adăugată. Iar pentru județul Vâlcea, prezența unuia dintre cei mai mari producători agroalimentari din România înseamnă investiții de sute de milioane de lei, locuri de muncă stabile și consolidarea poziției județului pe harta marilor investiții din industria alimentară.

În spatele acestei dezvoltări se află antreprenorul Justin Paraschiv, unul dintre cei mai cunoscuți investitori români din industria agroalimentară. Acesta a pus bazele Carmistin la începutul anilor 2000, dezvoltând treptat un model de afaceri integrat care acoperă întregul lanț de producție, de la cultivarea cerealelor și fabricarea furajelor până la creșterea animalelor, procesarea cărnii și distribuția produselor alimentare. Sub conducerea sa, grupul a devenit unul dintre liderii industriei alimentare din România și și-a propus să își consolideze prezența la nivel regional și european prin investiții majore în tehnologie, sustenabilitate și extinderea capacităților de producție.

Recent, Justin Paraschiv declara că obiectivul companiei este transformarea Carmistin într-un jucător regional puternic, capabil să concureze pe piețele europene și să valorifice potențialul agriculturii românești.