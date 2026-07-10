Tabără de adolescente la Mănăstirea Obârșia Lotrului

vineri, 10 iulie 2026

Tineret și spiritualitate la poalele muntelui

Tabăra de adolescente de la Mănăstirea Obârșia Lotrului

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în săptămâna 29 iunie - 5 iulie 2026, Mănăstirea Obârșia Lotrului, din județul Vâlcea, a găzduit o tabără de adolescente. Evenimentul a reunit 45 de tinere din toate colțurile țării, oferindu-le prilejul de a descoperi perspective noi asupra vieții duhovnicești și de a experimenta în mod direct ritmul și rânduiala monahală.

Programul zilnic

Programul zilnic al taberei a îmbinat armonios dimensiunea spirituală cu activitățile recreative și educative. Fetele au participat în fiecare dimineață la Sfânta Liturghie (începând cu ora 7:00) și s-au implicat în activitățile gospodărești ale mănăstirii. Între momentele de rugăciune și activitățile practice s-au regăsit seri de dialog, jocuri, vizionarea filmului documentar despre viața Sfintei Elisabeta de la Mănăstirea Pasărea și o drumeție până la Schitul Sfântul Ilie de la Poiana Muierii. Finalul taberei a fost marcat de un moment profund emoționant: focul de tabără.

Ateliere practice și întâlniri speciale

Programul taberei a inclus ateliere practice și educative, menite să contribuie la formarea armonioasă a participantelor. Meșterul popular Cristian Tănăsescu, de la Atelierul Vechiul Hurezean, le-a introdus pe tinere în tainele olăritului, fiecare dintre ele modelându-și propria farfurie din lut. Vanessa Turean, studentă la Facultatea de Medicină din Sibiu și membră a Organizației Tinerilor din Sibiu, a coordonat un atelier de prim ajutor, oferind participantelor noțiuni esențiale pentru intervenția în situații de urgență. De asemenea, prof. Carmen Jinariu, coordonatoarea taberei, a susținut activități de cunoaștere și dezvoltare personală, contribuind la consolidarea relațiilor dintre participante.

Serile de dialog: întâlniri cu duhovnici

Un loc central în programul taberei l-au ocupat conferințele și sesiunile de întrebări și răspunsuri, unde adolescentele au putut discuta liber despre provocările tinereții contemporane.

Părintele Grigorie Benea, slujitor la Memorialul Gherla, a oferit o puternică mărturie personală despre drumul său de la ateism la descoperirea lui Hristos. Părintele le-a îndemnat să caute pacea interioară ca armă împotriva deznădejdii și a ideologiilor actuale. „Credința necesită o asumare personală și o relație vie cu Dumnezeu”, a subliniat părintele.

Părintele Gavriil Vulcu de la Mănăstirea Nicula a răspuns întrebărilor concrete ale fetelor într-o sesiune dinamică. Printre temele abordate s-au numărat criteriile pentru alegerea unui duhovnic, gestionarea fricii de viitor și cultivarea unor relații curate și mature în societatea de astăzi.

Gânduri la final de tabără: ce spun participantele

Impactul duhovnicesc și emoțional al acestei săptămâni este cel mai bine descris chiar de către tinerele participante, care au mărturisit cum această experiență le-a schimbat perspectivele:

„Participarea la tabăra de la Mănăstirea Obârșia Lotrului a fost una dintre cele mai frumoase și valoroase experiențe pe care le-am trăit anul acesta. Am plecat de acolo cu sufletul mai liniștit, cu mai multă încredere și cu dorința de a fi mai aproape de Dumnezeu și de Biserică. În aceste zile am învățat că disciplina nu este o povară, ci un mod de a ne organiza viața și de a ne bucura mai mult de fiecare moment. Am plecat din această tabără cu multe amintiri frumoase, cu prietenii sincere, cu lecții importante și cu sufletul mai aproape de Dumnezeu. Sunt recunoscătoare pentru fiecare clipă petrecută la mănăstire și sper ca această experiență să fie doar începutul unei legături și mai puternice cu credința și cu Biserica.” (Maria-Alexandra Boca, Sebeș)

„Deși aceasta a fost a treia tabără de adolescente la care am participat, am plecat din nou cu convingerea că fiecare tabără are ceva nou de dăruit. De fiecare dată, Dumnezeu lucrează altfel și mă învață câte ceva despre mine, despre persoanele din jurul meu și despre bucuria de a trăi în comuniune.

La Mănăstirea Obârșia Lotrului am redescoperit că Dumnezeu Se lasă găsit în lucrurile simple: în liniștea slujbelor, în frumusețea munților, în drumeția spre Schitul Poiana Muierii, în prieteniile sincere și în râsetele împărtășite. Un gând care mi-a rămas în suflet din această tabără este îndemnul Părintelui Gavriil: „Să-L vezi pe Dumnezeu în semenul tău.” Cred că tocmai acest lucru am început să-l înțeleg în zilele petrecute împreună și de aceea am plecat acasă cu oameni dragi în inimă și cu dorul de a reveni.” (Tatiana Timiș, Sibiu)

„O astfel de experiență merită trăită măcar o dată în viață. M-am bucurat enorm să cunosc atâtea fete cu aceleași pasiuni și, mai presus de toate, cu o credință atât de puternică. Cel mai emoționant moment a fost focul de tabără din ultima seară. Duminică dimineață, la Sfânta Liturghie, Îl rugam pe Dumnezeu ca totul să dureze la nesfârșit. Îl simțeam aproape de noi toți. Era în mijlocul nostru.” (Selena-Gabriela Nica, Oltenița)

„Mulțumesc mult pentru o experiență superbă. Nu am mai fost într-o tabără înainte de asta și era ca și cum Dumnezeu m-a pus în situații de care aveam nevoie pentru dezvoltarea mea personală. Dinamica din camera mea, conversațiile cu celelalte fete și activitățile pe care le-am avut au fost, cumva, foarte personalizate pentru ce aveam nevoie în faza asta a vieții mele, în mod sufletesc, interpersonal și emoțional.” (Sophia Dumitrașcu, Arizona)

„A trecut doar o săptămână, dar simt că am plecat din această tabără cu mult mai mult decât am venit. Zilele petrecute la mănăstire au fost o adevărată binecuvântare. M-a impresionat liniștea locului, bunătatea celor din jur, rugăciunile rostite împreună și felul în care fiecare zi avea un sens aparte. Am învățat că adevărata fericire nu vine din lucrurile materiale, ci din recunoștință, credință, smerenie și din iubirea față de aproapele nostru.”

(Hafia Masnița, Timișoara)

Prin acest proiect, Mănăstirea Obârșia Lotrului sprijină formarea tinerilor, oferindu-le un spațiu de creștere, prietenie și ancorare în valorile autentice ale credinței.