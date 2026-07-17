Sparle si soparle, 17.07.2026

vineri, 17 iulie 2026

În timp ce pe Instagram un asa-zis influencer poza lângă mașini scumpe, vacanțe exotice și teancuri de bani, în spatele imaginii de succes funcționa un mecanism de evaziune fiscală care a produs statului român un prejudiciu estimat la aproape 1 milion de euro. Descoperirea aparține inspectorilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF, care au sesizat deja organele de urmărire penală. Potrivit anchetatorilor, persoana considerată coordonatorul rețelei își afișa ostentativ stilul de viață extravagant pe rețelele de socializare, în timp ce firme controlate prin interpuși emiteau facturi fictive pentru servicii inexistente, reducând ilegal taxele și TVA-ul datorate bugetului de stat.

În spatele contractului de peste 10 milioane de lei pentru reabilitarea Casei Olănescu se regăsește și o firmă din comuna Vlădești. Este vorba despre THE ALD GROUP SRL, societate care va încasa 575.600 de lei, fără TVA, pentru servicii de proiectare și consultanță tehnică, în cadrul asocierii câștigătoare. Analiza documentelor ridică o întrebare legitimă: de ce un constructor important din Suceava a avut nevoie de o firmă din Vlădești pentru a derula una dintre cele mai importante investiții finanțate de Primăria Râmnicu Vâlcea?

La mai bine de un an de la dezvăluirea făcută de Ziarul de Vâlcea privind investiția imobiliară finanțată din fonduri europene a Cristinei Ioana Gutău, fiica primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, proiectul se apropie de final. Hotelul construit prin intermediul societății CONTINENTE SRL este aproape finalizat și va intra în circuitul turistic în cursul anului viitor. Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Vâlcea, lucrările sunt executate de EMAR GRUP SRL, societate controlată de Cristian Gheorghe Vasile, consilier local PSD (aripa Gutau) în Consiliul Local Râmnicu Vâlcea. Cristian Vasile este cunoscut în mediul politic și administrativ local ca fiind unul dintre apropiații primarului Mircia Gutău.

Percheziții în Vâlcea, București și Bihor într-un dosar de înșelăciune și delapidare. Prejudiciu de aproape 600.000 de lei. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea au desfășurat cinci percheziții domiciliare în județele Vâlcea și Bihor, precum și în municipiul București, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și delapidare. Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea și vizează fapte presupus comise în cursul anului 2023.

Fiul primarului din Râmnicu Vâlcea, Vlad Gutău, pare să fi luat-o înaintea administrației locale și să-și fi creat propriul „aeroport de afaceri”. La propriu. Firma LTP AIRPORT INVEST SRL, înființată la finalul anului 2024, îl are ca asociat unic și administrator pe Vlad Gutău. O firmă „cu nume mare” și capital de... 200 de lei. Cu un capital social de doar 200 de lei și fără niciun punct de lucru declarat, LTP AIRPORT INVEST SRL își are sediul pe Calea lui Traian nr. 51B, adresa unde Vlad Gutău își înregistrează, de regulă, majoritatea firmelor. Obiectul de activitate principal: dezvoltare (promovare) imobiliară. Totuși, numele firmei trimite către o zonă de activitate mult mai ambițioasă – „AIRPORT INVEST”. Aeroporturi? Investiții în infrastructură de zbor? Într-un județ în care niciun aeroport nu există și nici nu pare să se construiască vreunul prea curând, înregistrarea unei firme cu asemenea titulatură stârnește întrebări legitime: este doar o strategie de branding, o intenție serioasă sau...?