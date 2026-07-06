Sparle si soparle, 06.07.2026

luni, 6 iulie 2026

Sunt semne din ce in ce mai evidente, ca piata imobiliara din Ramnicu Valcea va intra in declin! Vom reveni cu un amplu material pe tema!

Licitația pentru execuția lucrărilor din cadrul proiectului „Amenajare Parc Capela”, una dintre cele mai importante investiții în infrastructura verde a municipiului Râmnicu Vâlcea, a fost anulată din nou, potrivit informațiilor publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Procedura, cu o valoare estimată de 23.495.980,98 lei fără TVA, nu s-a finalizat prin atribuirea contractului, iar în documentația oficială motivul anulării este menționat generic: „Altele”. Proiectul, finanțat prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021–2027, prevedea transformarea zonei Capela într-un parc modern, cu alei ecologice, piste pentru biciclete, locuri de joacă, amfiteatru în aer liber, puncte de belvedere, iluminat inteligent, zone Wi-Fi, foișoare și ample lucrări de plantare și regenerare a vegetației. Deși investiția era considerată una strategică pentru dezvoltarea spațiilor verzi din municipiu, procedura de achiziție nu a fost dusă la bun sfârșit, iar contractul nu a mai fost atribuit.

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea continuă să atribuie contracte prin achiziție directă către KAELIS DESIGN CONSTRUCT SRL, societate administrată de Carmen Giurcă, care a obținut, în luna iunie 2026, un nou contract în valoare de 820.580,63 lei fără TVA pentru executarea unor lucrări conexe în cadrul proiectului de creștere a eficienței energetice la Liceul Tehnologic „Ferdinand I”.

Duminică, 5 iulie, lumea bună a Vâlcii s-a reunit la unul dintre cele mai elegante evenimente mondene ale acestui an. Cuplul de medici Malvina Grigorie și Vlad Tomescu și-a botezat fiica, Victoria Maria, într-o ceremonie care a îmbinat rafinamentul, tradiția și eleganța. Slujba de botez a avut loc la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, într-un cadru solemn, în prezența familiei, a nașilor și a numeroși invitați din mediul medical, administrativ și de afaceri. După ceremonia religioasă, invitații s-au îndreptat către una dintre cele mai exclusiviste locații din județ – complexul din Meri, amenajat în fosta vilă de protocol a lui Nicolae Ceaușescu din Râmnicu Vâlcea. Decorurile spectaculoase, aranjamentele florale impresionante și serviciile premium au transformat petrecerea într-un adevărat eveniment de gală. Potrivit informațiilor obținute din apropierea organizatorilor, costurile întregului eveniment ar fi depășit 200.000 de euro, fiind unul dintre cele mai costisitoare botezuri organizate în ultimii ani în județul Vâlcea. Muzica live de înaltă ținută, meniul sofisticat și atenția acordată fiecărui detaliu au creat o atmosferă elegantă, apreciată de invitați.

Un nou scandal izbucnește într-un cartier rezidențial din comuna Bujoreni, unde o familie cu doi copii minori susține că, deși a obținut în instanță o ordonanță președințială executorie prin care s-a dispus reluarea provizorie a alimentării cu apă, dezvoltatorul imobiliar Virgil (Bebe) Marinescu nu ar fi pus în aplicare hotărârea judecătorească. Potrivit informațiilor puse la dispoziția redacției, Judecătoria Râmnicu Vâlcea, prin Hotărârea nr. 2946/2026 din 2 iulie 2026, a admis în parte cererea formulată de reclamanții Nicoleta-Roxana Predescu și Ionel-Bogdan Predescu și a dispus reluarea provizorie a alimentării cu apă a imobilului până la soluționarea definitivă a litigiului. Din minuta instanței rezultă că hotărârea este executorie de drept, iar împotriva acesteia poate fi formulat apel în termen de cinci zile. Familia afirmă însă că, în ciuda caracterului executoriu al ordonanței, alimentarea cu apă nu a fost reluată nici după pronunțarea instanței.

În locuință trăiesc doi copii, unul în vârstă de doar 10 luni și celălalt de 4 ani, iar lipsa apei afectează grav condițiile minime de trai și igienă.