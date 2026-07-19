Senatorul Andra Bică: „PNRR nu are culoare politică. România are nevoie de bani pentru școli, spitale și infrastructură”

luni, 20 iulie 2026

Senatorul Andra Bică: „PNRR nu are culoare politică. România are nevoie de bani pentru școli, spitale și infrastructură”

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) rămâne unul dintre cele mai importante subiecte de pe agenda publică, în contextul în care România trebuie să îndeplinească o serie de jaloane și reforme pentru a putea încasa miliardele de euro puse la dispoziție de Uniunea Europeană.

Senatorul PSD de Vâlcea, Andra Bică, susține că miza depășește orice dispută politică și că interesul național trebuie să primeze atunci când este vorba despre accesarea fondurilor europene.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, parlamentarul afirmă că PNRR „nu este despre PSD, PNL sau USR, ci despre viitorul României”.

„În ultimele zile s-a vorbit mult despre jaloane, reforme și termene. Dincolo de disputele politice, un lucru este cert: România nu își permite să piardă miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Tocmai de aceea, PSD susține adoptarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și atragerea fondurilor europene, cu condiția ca reformele să fie echilibrate și să nu pună întreaga povară pe umerii românilor”, a transmis senatorul.

Andra Bică amintește și de votul europarlamentarilor PSD în Parlamentul European pentru solicitarea adresată Comisiei Europene privind identificarea unei soluții de prelungire a perioadei de implementare a PNRR, astfel încât România să nu piardă investiții importante.

În opinia senatorului vâlcean, perioada actuală impune responsabilitate și cooperare între factorii de decizie, obiectivul fiind valorificarea integrală a fondurilor europene.

„Acum este momentul responsabilității. Avem nevoie de proiecte bine pregătite, de dialog și de decizii rapide. Miza nu este una politică, ci ca România să atragă fiecare euro care i se cuvine și să transforme aceste fonduri în școli, spitale, drumuri și investiții pentru oameni”, a mai transmis Andra Bică.