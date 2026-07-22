Ședință cu 54 de puncte pe ordinea de zi la Consiliul Local Râmnicu Vâlcea. Buget, investiții, urbanism, transport, educație și zeci de autorizații pentru sălile de jocuri de noroc

miercuri, 22 iulie 2026

Ședință cu 54 de puncte pe ordinea de zi la Consiliul Local Râmnicu Vâlcea. Buget, investiții, urbanism, transport, educație și zeci de autorizații pentru sălile de jocuri de noroc

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea se va reuni joi, 23 iulie 2026, într-o ședință ordinară convocată de primarul Mircia Gutău. Aleșii locali vor avea de analizat nu mai puțin de 54 de puncte înscrise pe ordinea de zi, de la rectificări bugetare și investiții în infrastructură și educație până la proiecte de urbanism, reorganizări administrative și acordarea unui număr mare de autorizații pentru operatorii de jocuri de noroc.

Printre cele mai importante proiecte se află aprobarea contului de execuție al bugetului general consolidat al municipiului la 30 iunie 2026 și rectificarea bugetului local, precum și actualizarea listelor de investiții pentru acest an. Tot în domeniul financiar vor fi supuse votului rectificările bugetelor pentru Creșa Râmnicu Vâlcea, Centrul Cultural Municipal, Direcția Administrării Domeniului Public și Sport Club Municipal.

Consilierii locali vor analiza și acordarea unui stimulent financiar elevului din Râmnicu Vâlcea care a obținut media 10 la examenul de Bacalaureat din sesiunea 2026, un gest prin care administrația locală dorește să recompenseze performanța școlară.

O parte importantă a ședinței este dedicată investițiilor. Vor fi actualizate cheltuielile aferente proiectului de reabilitare și modernizare a Școlii Gimnaziale nr. 4, precum și indicatorii tehnico-economici ai proiectului privind creșterea eficienței energetice a sediului administrativ din strada Carol I nr. 19. De asemenea, va fi analizată trecerea în domeniul privat al municipiului a construcției „Grup social – parcare Taxi Spital Nord”, pas necesar pentru obținerea autorizației de demolare.

Pe ordinea de zi figurează și opt proiecte privind prelungirea contractelor de concesionare pentru terenuri aparținând domeniului public și privat al municipiului, precum și transferul dreptului de proprietate asupra celor 15 microbuze electrice și a stațiilor de încărcare aferente către comuna Bujoreni, în cadrul proiectului de extindere a transportului public. Totodată, mobilierul, echipamentele digitale și materialele didactice achiziționate prin PNRR pentru școlile din municipiu vor fi transferate gratuit către unitățile de învățământ beneficiare.

Un alt capitol important îl reprezintă urbanismul. Consiliul Local va lua act de raportul privind consultarea publică pentru actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului și va dezbate două Planuri Urbanistice Zonale: unul pentru construirea unei locuințe familiale pe strada Cella Delavrancea și altul privind transformarea unor spații de birouri în locuințe de serviciu pe Calea lui Traian.

În plan administrativ, aleșii vor vota modificarea statelor de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale Direcției Administrării Domeniului Public și ale Căminului pentru Persoane Vârstnice, precum și noul regulament de organizare și funcționare al Centrului Social de Urgență „Ioana”. De asemenea, va fi ales președintele de ședință pentru perioada august–octombrie 2026.

Un capitol consistent al ședinței îl reprezintă autorizarea operatorilor de jocuri de noroc. Nu mai puțin de 25 de proiecte de hotărâre vizează acordarea autorizațiilor anuale pentru exploatarea aparatelor tip slot-machine și a agențiilor de pariuri în cotă fixă. Beneficiarii sunt operatori precum Superbet Retail SA, Project P&C Impex SRL, Baum SRL, Gear Slot SRL, Jollygames SRL și Cellada SRL, pentru puncte de lucru situate în mai multe zone ale municipiului, inclusiv pe Calea lui Traian, strada Regina Maria, bulevardul Tineretului, strada Mihai Eminescu, strada Nicolae Iorga și strada Maior V. Popescu.

Ședința se va încheia cu secțiunea rezervată întrebărilor, interpelărilor și informărilor adresate executivului Primăriei Râmnicu Vâlcea. Volumul mare de proiecte aflate pe ordinea de zi arată că aleșii locali vor avea de luat decizii importante atât în ceea ce privește bugetul și investițiile municipiului, cât și organizarea administrativă, dezvoltarea urbanistică și reglementarea unor activități economice desfășurate pe raza orașului.