Se oprește apa în Râmnicu Vâlcea! Mai multe blocuri de pe strada Henri Coandă rămân fără apă joi, 30 iulie

miercuri, 29 iulie 2026

APAVIL

ANUNȚ ÎNTRERUPERE FURNIZARE APĂ POTABILĂ

Având în vedere necesitatea executării lucrărilor de remediere a pierderii de apă potabilă identificată pe conducta din PEHD D250 mm din Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Henri Coandă, în data de 30.07.2026, în intervalul 800–1700, se va întrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii existenți în Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Henri Coandă - bl.E1, bl. H6, bl. H7, bl. I11, bl. M4, bl. N10, bl. N11, bl. N12, bl. N13, bl. N14, bl. R12, bl. S1, bl. S2, bl. S3, bl. S4, bl. S6. bl. 132, bl. 133 și PT 39.

Echipele de intervenție ale APAVIL S.A. vor face eforturi susținute pentru scurtarea timpului necesar finalizării lucrărilor. Pentru asigurarea parametrilor de potabilitate a apei din rețea, certificați prin buletine de analiză a apei în secțiunea de intervenție (înainte și după spălarea rețelei), se vor efectua purjări în zona respectivă și în zonele adiacente în care există posibilitatea modificării parametrilor de potabilitate. Recomandăm consumatorilor afectați să lase să curgă cantitatea de apă necesară eliminării apei cu impurități produse ca urmare a întreruperii furnizării.

Cheltuielile ocazionate de cantitatea de apă eliminată vor fi suportate de către Apavil S.A. în urma unor solicitări scrise ale beneficiarilor sau telefonic, la dispeceratul societății (telefon 0350 802 160) și confirmate de specialiștii societății noastre, cu respectarea prevederilor art. 252 al Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Vă mulțumim pentru înțelegere!