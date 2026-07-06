Se întrerupe furnizarea apei potabile pe strada Dacia din Râmnicu Vâlcea. APAVIL intervine pentru remedierea unei avarii

luni, 6 iulie 2026

Se întrerupe furnizarea apei potabile pe strada Dacia din Râmnicu Vâlcea. APAVIL intervine pentru remedierea unei avarii

Locuitorii de pe strada Dacia din municipiul Râmnicu Vâlcea vor rămâne temporar fără apă potabilă marți, 7 iulie 2026, între orele 09:00 și 17:00, din cauza unor lucrări de remediere a unei pierderi de apă apărute la conducta de alimentare.

Intervenția vizează repararea unei avarii la conducta din oțel cu diametrul de 114 mm, iar pe durata lucrărilor va fi întreruptă furnizarea apei pentru Blocul 86, Blocul 19 (toate scările), sediul APAVIL S.A., spațiile comerciale ale societății NOIL, precum și pentru imobilele din zonele învecinate.

Reprezentanții APAVIL dau asigurări că echipele de intervenție vor acționa pentru finalizarea cât mai rapidă a lucrărilor și reducerea disconfortului creat consumatorilor.

După reluarea alimentării cu apă, operatorul va efectua operațiuni de spălare și purjare a rețelei pentru menținerea calității apei potabile. Din acest motiv, este posibil ca, pentru o scurtă perioadă, apa să prezinte impurități sau o ușoară modificare a aspectului. Consumatorii sunt sfătuiți să lase apa să curgă câteva minute înainte de utilizare, până la limpezirea completă.

APAVIL precizează că apa consumată pentru eliminarea eventualelor impurități va fi suportată de societate, în baza unei solicitări formulate de beneficiari, în scris sau telefonic, la Dispeceratul APAVIL, la numărul 0350 802 160, solicitare care va fi verificată și confirmată de specialiștii operatorului.

Societatea își cere scuze pentru inconvenientele provocate și le mulțumește consumatorilor pentru înțelegere.