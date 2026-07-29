Scandalul de trucare a unui meci din Liga a III-a ajunge și în fotbalul vâlcean. Un fost antrenor de la Horezu și un jucător ajuns la Budești, suspendați de FRF

miercuri, 29 iulie 2026

Scandalul de trucare a unui meci din Liga a III-a ajunge și în fotbalul vâlcean. Un fost antrenor de la Horezu și un jucător ajuns la Budești, suspendați de FRF

Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a pronunțat sancțiunile în dosarul privind presupusa trucare a partidei dintre Jiul Petroșani și Vulturii Fărcășești, disputată pe 3 mai 2025. Printre persoanele sancționate se regăsesc și două nume bine cunoscute în fotbalul vâlcean, în timp ce arbitrul vâlcean al întâlnirii a scăpat doar cu un avertisment.

Este vorba despre Ionuț Cătălin Bucă, fost fotbalist și fost antrenor al Flacărei Horezu, și despre fundașul Samson Nwabueze, care după despărțirea de Vulturii Fărcășești evoluează în prezent pentru Viitorul Budești, în Liga a IV-a Vâlcea.

Sancțiuni de 200.000 de lei și un an de suspendare

FRF a decis ca Ionuț Cătălin Bucă să fie suspendat din activitatea fotbalistică pentru un an, fiind sancționat și cu o penalitate sportivă de 200.000 de lei.

Aceeași sancțiune a fost aplicată și lui Samson Nwabueze, unul dintre cei mai cunoscuți fundași care au evoluat în ultimii ani în fotbalul vâlcean. Nigerianul a îmbrăcat de-a lungul timpului tricourile unor echipe precum CSM Râmnicu Vâlcea, Flacăra Horezu și Viitorul Dăești, iar în această vară a fost transferat la Viitorul Budești.

Arbitrul vâlcean, doar avertizat

Partida a fost arbitrată de Iulia Demetrescu, arbitru FIFA din Râmnicu Vâlcea. În timpul jocului, portarul Jiului Petroșani, Jan Turiță, i-ar fi semnalat existența unor situații suspecte și chiar i-ar fi cerut oprirea meciului.

Comisia de Disciplină a apreciat însă că arbitrul nu avea posibilitatea regulamentară de a întrerupe partida doar pe baza unor suspiciuni și a concluzionat că aceasta nu a fost implicată în eventualele înțelegeri ilegale. În consecință, Iulia Demetrescu a primit doar un avertisment, cea mai ușoară sancțiune aplicată în dosar.

Un dosar care zguduie fotbalul românesc

Cazul privind presupusa manipulare a rezultatului meciului Jiul Petroșani – Vulturii Fărcășești este unul dintre cele mai importante dosare de integritate instrumentate de Federația Română de Fotbal în ultimii ani. Pe lângă cei cu legături în Vâlcea, Comisia de Disciplină a aplicat suspendări și amenzi consistente și altor oficiali, antrenori și jucători ai clubului gorjean.

Deciziile nu sunt definitive și pot fi contestate la Comisia de Recurs a FRF. Până la soluționarea căilor de atac, însă, scandalul produce deja efecte importante, inclusiv asupra unor nume cunoscute de suporterii fotbalului vâlcean.