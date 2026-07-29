miercuri, 29 iulie 2026

Scandal uriaș: Ionuț Silviu Găgeanu, lider TNL din Vâlcea l-a amenințat cu „împușcarea” pe Sorin Grindeanu, presedintele PSD

Ionuț Silviu Găgeanu a trecut linia roșie: un lider politic nu poate cere împușcarea lui Sorin Grindeanu

Comentariul publicat de Ionuț Silviu Găgeanu, președintele TNL Păușești-Măglași, în care a cerut „împușcarea” liderului PSD, Sorin Grindeanu, reprezintă un derapaj de o gravitate deosebită și nu poate fi justificat prin invocarea nervilor de moment sau a frustrării politice.

Găgeanu Ionuț Silviu, membru al Partidului Național Liberal și șeful aripii de tineret a PNL din Păușești-Măglași, jud. Vâlcea, cere împușcarea lui Sorin Grindeanu la ultima postare a lui Ilie Bolojan. Pe pagina sa de Facebook, după cum singur se recomandă, apare ca „Angajat la Președinte PNL Păușești-Măglași”.

„Soluția este să-l împușcați pe Grindeanu …. . PSD = atentat la siguranța României ! Grindeanu elementul principal . Dacă era în Rusia plonja voluntar de la etajul 10 în gol sau se îneca cu mâncare”, a scris Găgeanu Ionuț Silviu la postarea lui Ilie Bolojan.

Ulterior, Ionuț Silviu Găgeanu a transmis că regretă mesajul și a susținut că nu a dorit să facă rău nimănui. Deși asumarea greșelii este necesară, scuzele nu șterg gravitatea unui îndemn la violență formulat în spațiul public de un lider al unei organizații politice.

Într-o democrație, Sorin Grindeanu, ca orice alt politician, poate fi criticat dur pentru activitatea sa politică, pentru deciziile sale sau pentru programul partidului din care face parte. Însă niciun dezacord politic nu poate justifica apelurile la violență ori eliminarea fizică a adversarilor.

Discursul extremist și mesajele care legitimează violența nu au loc într-o societate democratică. Liderii politici au o responsabilitate suplimentară față de cetățeni, iar declarațiile lor pot influența comportamentul celor care îi urmăresc. Tocmai de aceea, asemenea ieșiri publice trebuie condamnate fără echivoc, indiferent de partidul din care provin.

Într-un stat de drept, competiția politică se desfășoară prin vot, argumente și dezbatere publică, nu prin amenințări sau îndemnuri la violență. Orice partid care își asumă valorile democratice are obligația de a se delimita ferm de astfel de manifestări și de a transmite un mesaj clar că extremismul și violența nu pot fi tolerate în viața publică.