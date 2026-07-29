Scandal la Zilele Imnului Național! Primăria Râmnicu Vâlcea, acuzată că a promovat vulgaritatea pe o scenă finanțată din bani publici. Cantaretul Ursaru: „O facem în trei, nu sunt gelos / Fă, lasă-te jos / Nu contează că ai bărbat / Urcă-te pe mine, fă sex, fă!”

miercuri, 29 iulie 2026

Scandal la Zilele Imnului Național! Primăria Râmnicu Vâlcea, acuzată că a promovat vulgaritatea pe o scenă finanțată din bani publici. Cantaretul Ursaru: „O facem în trei, nu sunt gelos / Fă, lasă-te jos / Nu contează că ai bărbat / Urcă-te pe mine, fă sex, fă!”

Un val de indignare a izbucnit după concertul susținut de artistul Ursaru în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Imnului Național, eveniment organizat și finanțat de Primăria Râmnicu Vâlcea. Un cetățean i-a adresat o scrisoare deschisă primarului Mircia Gutău, acuzând administrația locală că a transformat o sărbătoare dedicată unuia dintre cele mai importante simboluri naționale într-o platformă pentru promovarea unui limbaj vulgar, misogin și incompatibil cu un spectacol destinat întregii familii.

Autorul scrisorii precizează că nu contestă dreptul artistului de a cânta și nici libertatea de exprimare. Problema ridicată este cu totul alta: de ce o instituție publică, folosind bani din taxele și impozitele vâlcenilor, a ales să promoveze un artist ale cărui versuri abundă în vulgaritate, sexualizare și umilirea femeilor?

În scrisoare sunt reproduse câteva dintre versurile care au făcut cunoscut stilul artistului:

„O facem în trei, nu sunt gelos / Fă, lasă-te jos / Nu contează că ai bărbat / Urcă-te pe mine, fă sex, fă.”

Dar și:

„Am o nebunatică, vere, la mine în casă / O pun în lesă, dau în ea pe terasă.”

Ori:

„Fă, tu ești prea bună, n-ai nevoie de facelift / Ce forme nebune, tu ai curu' de trending.”

Autorul scrisorii susține că asemenea mesaje nu pot fi catalogate drept simple licențe artistice, ci reprezintă exemple de obiectificare a femeilor, sexualizare excesivă și banalizare a violenței împotriva acestora.

„Ce mesaj transmite Primăria fetelor și tinerelor prezente în public atunci când, de pe scena unui eveniment oficial, răsună asemenea versuri? Ce le explică părinților care și-au adus copiii la spectacol?”, întreabă autorul.

Criticile sunt cu atât mai dure cu cât spectacolul a avut loc în cadrul Zilelor Imnului Național, manifestare care, prin definiție, ar trebui să promoveze respectul, demnitatea și valorile care unesc comunitatea.

În finalul scrisorii, primarului Mircia Gutău îi sunt adresate întrebări directe:

Cine a aprobat invitarea artistului Ursaru?

A analizat cineva versurile și mesajele promovate în spectacolele sale?

Consideră Primăria Râmnicu Vâlcea că astfel de mesaje sunt compatibile cu un eveniment oficial organizat din bani publici?

„Nu contest dreptul artistului de a cânta unde dorește. Contest dreptul Primăriei de a folosi bani publici pentru a promova un astfel de conținut într-un eveniment dedicat tuturor categoriilor de vârstă”, se arată în încheierea scrisorii.

Până la această oră, Primăria Râmnicu Vâlcea nu a oferit un punct de vedere cu privire la criteriile care au stat la baza selecției artistului și nici dacă au fost analizate mesajele transmise prin repertoriul acestuia înainte de semnarea contractului.

Ziarul de Vâlcea solicită, la rândul său, un răspuns oficial din partea administrației locale privind modul în care sunt selectați artiștii care urcă pe scena evenimentelor publice finanțate din bugetul municipiului și dacă există criterii privind caracterul adecvat al conținutului prezentat în fața copiilor și familiilor.