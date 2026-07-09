Scandal la Bălcești! O singură reclamație a lăsat sute de copii fără terenul de sport și parcul din Otetelișu

vineri, 10 iulie 2026

O singură reclamație a închis bucuria unui sat. Copiii din Otetelișu au rămas fără parc și fără terenul de sport construit din bani publici

Locuitorii satului Otetelișu, aparținând orașului Bălcești, sunt revoltați după ce terenul sintetic și parcul de joacă au fost închise în urma reclamațiilor repetate făcute, potrivit oamenilor din zonă, de o singură persoană nemulțumită de zgomotul produs de cei care veneau să joace fotbal.

Complexul sportiv și de agrement, realizat din bani publici și amplasat lângă școala generală, grădiniță, stadion și vestiarul sportiv, reprezenta unul dintre puținele locuri unde copiii și tinerii din sat își petreceau timpul liber. Terenul sintetic era deschis până de curând aproape permanent și devenise punctul de întâlnire al comunității.

Potrivit localnicilor, problemele au început după ce o persoană a sesizat în repetate rânduri Poliția, reclamând că tinerii joacă fotbal prea târziu, uneori după ora 22. În această perioadă caniculară, mulți preferau să facă mișcare seara, când temperaturile deveneau suportabile, iar terenul era prevăzut cu instalație de nocturnă tocmai pentru a permite utilizarea lui și după lăsarea întunericului.

În loc să fie găsită o soluție de compromis, autoritățile au decis închiderea terenului, iar ulterior accesul a fost restricționat și în parcul destinat copiilor. Decizia i-a nemulțumit pe numeroși locuitori, care consideră că întreaga comunitate este pedepsită din cauza reclamațiilor formulate de o singură persoană.

Imaginile primite la redacție arată un complex modern, cu teren sintetic împrejmuit, parc de joacă, alei și clădiri noi, investiții care riscă acum să rămână nefolosite. Localnicii susțin că vestiarul sportiv construit în apropiere nici măcar nu a fost pus vreodată în funcțiune, iar acum și terenul a fost închis.

Oamenii cer autorităților locale să reanalizeze situația și să găsească o soluție echilibrată. Una dintre variante ar putea fi stabilirea unui program clar de funcționare, care să permită practicarea sportului fără a afecta liniștea locuitorilor din zonă, în locul închiderii complete a unei investiții realizate pentru întreaga comunitate.

Locuitorii din Otetelișu spun că își doresc doar ca terenul sintetic și parcul să fie redeschise, astfel încât copiii și tinerii să aibă din nou un loc sigur pentru sport și recreere. Ei speră ca administrația locală să găsească o soluție care să împace atât dreptul la odihnă al vecinilor, cât și dreptul comunității de a beneficia de investițiile realizate din fonduri publice.