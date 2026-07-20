Scandal cu bani europeni la Râmnicu Vâlcea! Întârzierile de la Colegiul „Mircea cel Bătrân” pot obliga Primăria să dea înapoi milioane de lei

luni, 20 iulie 2026

Scandal cu bani europeni la Râmnicu Vâlcea! Întârzierile de la Colegiul „Mircea cel Bătrân” pot obliga Primăria să dea înapoi milioane de lei

Unul dintre cele mai importante proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în municipiul Râmnicu Vâlcea se află într-o cursă contracronometru. Reabilitarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, investiție de peste 20 de milioane de lei, riscă să se transforme într-un eșec administrativ dacă lucrările nu vor fi finalizate în termenul impus de PNRR. În joc nu este doar imaginea administrației locale, ci și posibilitatea ca municipalitatea să fie obligată să returneze fondurile europene deja atrase.

Situația a fost confirmată chiar de primarul Mircia Gutău, care a recunoscut că lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 70% și că finalizarea trebuie făcută până la sfârșitul lunii august pentru a evita pierderea finanțării. Explicațiile oferite de edil indică drept cauze dificultatea relocării celor aproape 30 de clase, dar și surprizele descoperite după desfacerea pardoselilor și a elementelor interioare ale clădirii de patrimoniu.

Dincolo de aceste explicații, cazul ridică însă întrebări care nu pot fi ignorate.

Contractul de execuție a fost atribuit încă din 2024 unei asocieri formate din TOP LINE CONSTRUCT SRL, lider de asociere, și ENERGO PREST COMPANY SRL, societăți cu experiență în lucrări publice și un contract în valoare de aproape 13 milioane de lei fără TVA pentru această investiție. Cu toate acestea, la aproape doi ani de la atribuirea lucrării, proiectul se află încă departe de finalizare.

Declarația primarului conține însă un detaliu care merită analizat cu atenție. Acesta a afirmat că firma de construcții a fost determinată să dea execuția lucrărilor exterioare unei alte firme care s-ar fi angajat să finalizeze fațada într-o singură lună. Numele acestei societăți nu a fost făcut public, iar Primăria nu a precizat dacă este vorba despre un subcontractant declarat în procedura de achiziție sau despre o firmă cooptată ulterior pentru salvarea proiectului.

Aceasta este, în realitate, întrebarea-cheie a întregii investiții. Cine execută astăzi lucrările la exteriorul colegiului și în ce bază contractuală? În lipsa unui răspuns oficial, transparența proiectului rămâne incompletă.

De asemenea, rămâne de clarificat cine poartă responsabilitatea reală pentru întârzieri. Dacă amplasamentul nu a fost predat la timp constructorului din cauza imposibilității relocării elevilor, atunci administrația locală trebuie să explice de ce organizarea proiectului nu a fost realizată astfel încât termenul PNRR să poată fi respectat. Dacă, dimpotrivă, constructorul nu și-a respectat graficul de execuție, trebuie prezentate notificările, penalitățile și măsurile luate împotriva acestuia.

Un alt aspect care necesită lămuriri este existența eventualelor acte adiționale. Orice prelungire a termenelor, modificare a graficului de lucrări sau introducere a unor subcontractanți suplimentari trebuie să fie justificată și făcută publică, mai ales într-un proiect finanțat din fonduri europene.

În prezent, Primăria susține că pe șantier lucrează aproximativ 30 de muncitori și că ritmul de execuție a fost accelerat pentru recuperarea întârzierilor. Dacă această mobilizare va fi suficientă pentru respectarea termenului rămâne însă de văzut.

Cert este că vorbim despre una dintre cele mai importante investiții educaționale din Râmnicu Vâlcea, iar orice eventuală pierdere a finanțării europene ar însemna o presiune uriașă asupra bugetului local.

În perioada următoare, Ziarul de Vâlcea va solicita Primăriei Râmnicu Vâlcea, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, contractul integral de execuție, actele adiționale, situația plăților efectuate, lista subcontractanților, graficul actualizat al lucrărilor și documentele care justifică întârzierile. Numai aceste documente pot stabili dacă proiectul a fost afectat de probleme administrative inevitabile sau dacă ne aflăm în fața unui nou exemplu de management defectuos al banilor europeni.

Până atunci, rămâne o întrebare simplă, dar esențială: cine va răspunde dacă cele peste 20 de milioane de lei finanțate prin PNRR vor trebui returnate?