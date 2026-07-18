sâmbătă, 18 iulie 2026

Șase tineri vor răspunde penal după ce au atacat un localnic în propria curte, la Costesti

Un incident extrem de grav petrecut în noaptea de vineri spre sâmbătă, în apropierea festivalului „Ride the Vibe” de la Costești, a ajuns în atenția polițiștilor și ar putea avea consecințe penale serioase pentru șase tineri din județul Olt, acuzați că au pătruns fără drept în curtea unui localnic și l-au agresat.

Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, conflictul ar fi izbucnit după ce mai mulți participanți la festival au încercat să ia lemne din gospodăria unui localnic pentru un foc de tabără. Refuzul proprietarului a degenerat rapid într-un scandal violent.

Imaginile distribuite pe rețelele de socializare surprind momente în care mai mulți indivizi pătrund în curtea bărbatului, iar unul dintre agresori pune mâna pe două lopeți și încearcă să îl lovească, aruncându-le în direcția acestuia. Proprietarul avea asupra sa un topor, însă nu l-a folosit, alegând să se apere cu un spray iritant-lacrimogen.

Un asemenea comportament nu poate rămâne nepedepsit, iar cei implicați trebuie să răspundă în fața legii dacă ancheta va confirma acuzațiile. Violența, intimidarea și pătrunderea fără drept în proprietatea altuia nu au ce căuta la un eveniment destinat pasionaților de motociclism și distracției.

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a confirmat deschiderea unui dosar penal. „Avem sesizare. Este întocmit dosar penal pentru violare de domiciliu. Continuăm cercetările”, au transmis reprezentanții IPJ Vâlcea.

Anchetatorii verifică implicarea fiecăruia dintre cei șase tineri și urmează să stabilească exact împrejurările producerii incidentului, precum și răspunderea penală a fiecărei persoane implicate.