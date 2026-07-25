Sa-ti fie rusine, Buican! Seful PNL Valcea își trece în palmares o investiție... PNRR! Creșa din Bălcești, finanțată din fonduri europene, prezentată ca „realizare” a liderului PNL

duminică, 26 iulie 2026

Sa-ti fie rusine, Buican! Seful PNL Valcea își trece în palmares o investiție... PNRR! Creșa din Bălcești, finanțată din fonduri europene, prezentată ca „realizare” a liderului PNL

Liderul PNL Vâlcea, Cristian Buican, a anunțat că va începe să prezinte public „realizările echipei liberale”, ca răspuns la criticile venite din partea reprezentanților AUR. Primul exemplu ales este inaugurarea unei creșe de 40 de locuri în orașul Bălcești.

Numai că documentele oficiale arată o altă realitate!

Creșa din Bălcești nu a fost construită din fondurile unui parlamentar și nici în urma unui demers legislativ al lui Cristian Buican. Investiția a fost realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C15 – Educație, Investiția 1 „Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe”, fiind implementată de Ministerul Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții (CNI).

Proiectul poartă denumirea oficială „Desființare anexă P – construire creșă mică, maximum 4 grupe/40 de copii, în orașul Bălcești, județul Vâlcea”, iar Consiliul Local Bălcești a predat amplasamentul către CNI încă din 31 ianuarie 2023. Valoarea investiției este de aproximativ 12,3 milioane de lei, fondurile provenind din PNRR, în cadrul programului național „Sfânta Ana”.

În aceste condiții, apare întrebarea legitimă: în ce măsură poate fi prezentată această investiție drept o realizare politică personală a deputatului Cristian Buican?

Prezența la inaugurare este firească pentru un parlamentar al județului. Însă participarea la tăierea panglicii nu echivalează cu inițierea, finanțarea sau implementarea proiectului.

După mai multe mandate în Parlament, alegătorii așteaptă exemple de proiecte, inițiative legislative, amendamente sau investiții atrase prin implicarea directă a parlamentarului. În schimb, prima „realizare” prezentată de liderul PNL este o investiție finanțată din fonduri europene și implementată prin mecanisme instituționale ale statului.

Astfel, întrebarea adresată în spațiul public de reprezentanții AUR rămâne deschisă: care sunt proiectele concrete care pot fi atribuite în mod direct activității parlamentare a lui Cristian Buican pentru județul Vâlcea?

Într-o democrație, fiecare investiție publică trebuie recunoscută pentru ceea ce este: rezultatul unui program de finanțare, al muncii instituțiilor implicate și al utilizării banilor publici. Atribuirea exclusivă a meritelor unei persoane doar pentru că apare la inaugurare reprezinta o minciuna sfruntata si o nerusinare fara margini!