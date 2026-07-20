luni, 20 iulie 2026

Ride the Vibe 2026 a transformat Vâlcea în capitala motociclismului. Peste 25.000 de motocicliști, ținta ediției viitoare

Comuna Costești a fost, pentru câteva zile, unul dintre cele mai importante puncte de întâlnire ale comunității moto din România și din Europa. Ajuns la cea de-a șasea ediție, festivalul Ride the Vibe a atras mii de motocicliști și iubitori ai motoarelor, confirmând că evenimentul a devenit un reper în calendarul marilor festivaluri de profil.

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a participat la festival și a subliniat impactul pe care acesta îl are asupra promovării județului și a turismului local.

„Am fost prezent la festival ca simplu iubitor de motoare și pot spune că astfel de evenimente nu doar aduc împreună oameni pasionați, ci promovează Vâlcea și contribuie la dezvoltarea turismului. Ne bucurăm că, alături de CS Vâlcea 1924, suntem parteneri ai unui proiect care susține sportul, comunitatea și pasiunea pentru motociclism. Le mulțumesc organizatorilor, voluntarilor și tuturor participanților pentru atmosfera extraordinară creată la Costești”, a transmis șeful administrației județene.

Organizatorii consideră că ediția din acest an a consolidat statutul festivalului Ride the Vibe ca unul dintre cele mai importante evenimente moto din Europa de Est, iar interesul tot mai mare al participanților confirmă ascensiunea sa.

Totodată, Constantin Rădulescu a anunțat un nou proiect dedicat sporturilor cu motor. Începând din această toamnă, în comuna Nicolae Bălcescu va începe amenajarea unui circuit de motocross pe o suprafață de aproximativ 14 hectare, investiție menită să dezvolte infrastructura destinată competițiilor și antrenamentelor moto din județ.

Pentru ediția din 2027, organizatorii își propun un obiectiv ambițios: participarea a peste 25.000 de motocicliști, alături de noi atracții și surprize care să consolideze poziția Vâlcii pe harta marilor evenimente dedicate motociclismului.