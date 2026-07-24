Oboseala după masă pare normală. Pofta de dulce după prânz pare normală. Burta care nu dispare indiferent ce faci la sală pare, și ea, normală. Problema e că toate trei pot fi semnale ale aceleiași disfuncții metabolice, una care evoluează tăcut ani de zile înainte să apară orice cifră îngrijorătoare în analize.
Rezistența la insulină funcționează exact așa: nu anunță, nu doare, nu apare pe nicio analiză de rutină dacă nu știi ce să ceri. Ghidurile existente explică ce este, dar puțini vorbesc despre cum arată în viața reală, ce anume trebuie să ceri de la medic și ce schimbări contează cu adevărat față de cele care sună bine pe hârtie.
Celulele corpului devin, la un moment dat, mai puțin receptive la semnalele insulinei. Pancreasul compensează producând mai multă insulină. Totul pare în regulă pe analizele standard, glicemia e normală, HbA1c e normală, dar în spate se acumulează o presiune metabolică pe care corpul o gestionează din ce în ce mai greu.
Semnalele pe care le ignori de obicei:
Niciunul dintre acestea nu e specific. Fiecare poate fi explicat altfel. Tocmai de aceea rezistența la insulină rămâne nediagnosticată în medie ani buni de la primele semne.
Un comentariu dintr-un thread de pe r/WomenRO rezumă bine situația: o utilizatoare povestea că a primit rezultatul indicelui HOMA de 2,48, cu glucoza și insulina aparent în limite normale, și nu știa dacă să se îngrijoreze sau nu, pentru că medicul de familie nu i-a explicat ce înseamnă concret acel număr. (u/anonymous, [r/WomenRO], martie 2025)
Asta e problema reală: nu lipsa informației, ci lipsa contextului în care să o interpretezi.
Analiza care contează se numește indicele HOMA (Homeostatic Model Assessment). Se calculează pe baza a două valori recoltate à jeun: insulina bazală și glicemia. Formula e simplă, dar interpretarea nu e la fel de simplă pe cât pare pe buletinul de analize.
Valorile orientative:
Problema pe care o ridică mulți este că intervalele de referință de pe buletinele de laborator diferă între laboratoare. Unele marchează ca normal până la 2,5, altele până la 3. Dr. Petrache, medic nutriționist, subliniază în clipul „Cum testez rezistența la insulină?" că nu e recomandat să îți pui diagnosticul singur în funcție de intervalul de pe buletin, ci să mergi cu rezultatele la un medic diabetolog pentru interpretare. ([Dr. Petrache, YouTube, „CUM TESTEZ REZISTENTA LA INSULINA?"], 2023)
Un detaliu pe care puțini îl știu: testul HOMA nu e recomandat dacă ai deja prediabet sau diabet diagnosticat, și nici dacă suferi de boli inflamatorii cronice (tiroidită, sindrom ovare polichistice, reumatism). Orice inflamație cronică crește insulinorezistența, ceea ce face rezultatul neinterpretabil în afara contextului clinic.
Ce mai poți cere, pe lângă HOMA:
Rezistența la insulină răspunde la câteva intervenții specifice, nu la orice tip de deficit caloric sau orice tip de mișcare.
Consumul de legume și proteine înainte de carbohidrați la aceeași masă reduce semnificativ vârful glicemic. Nu e vorba de a elimina carbohidrații, ci de a-i pune la finalul mesei. Același bol de paste mâncat după o salată cu proteine produce un răspuns glicemic diferit față de același bol mâncat pe stomacul gol.
Gustările dese, chiar și cele „sănătoase", mențin insulina ridicată pe tot parcursul zilei. Corpul nu are niciodată o fereastră în care insulina să scadă suficient. Trecerea la 2-3 mese pe zi, fără gustări între ele, e una dintre intervențiile cu cel mai rapid efect vizibil pe indicele HOMA. În completarea schimbărilor alimentare, poți lua în considerare și un supliment pentru rezistența la insulină de pe nutriland.ro, ales în funcție de nevoile tale.
Alimentele de evitat, dincolo de zahărul evident:
Un exemplu concret: o persoană cu indicele HOMA de 3,2 care trece de la 5-6 mese mici pe zi la 3 mese structurate, adaugă 3 antrenamente de forță pe săptămână și elimină sucurile de fructe poate vedea o scădere a indicelui HOMA în 8-12 săptămâni, fără nicio medicație. Nu e garantat, depinde de context, dar e un scenariu realist documentat clinic.
Pe r/WomenRO, o utilizatoare descria că a reușit să scadă rezistența la insulină prin dietă și sport, dar a recăzut după câteva luni din cauza stresului și a unui program haotic. A reluat cu berberină și inositol prescrise de endocrinolog, dar a subliniat că suplimentele singure nu au funcționat fără să revină la obiceiurile alimentare de bază. ( [r/WomenRO], februarie 2025)
Asta confirmă ceva pe care mulți îl descoperă pe cont propriu: rezistența la insulină nu e o problemă pe care o rezolvi o dată. E o stare metabolică pe care o gestionezi continuu. Stresul cronic, somnul insuficient și sedentarismul o reactivează chiar și după perioade de ameliorare.
Câteva lucruri practice pe care le fac cei care mențin rezultatele:
Suplimentele (berberină, inositol, magneziu) apar frecvent în discuțiile din comunitate, dar niciun specialist nu le recomandă ca primă linie. Sunt adjuvante, nu soluții de sine stătătoare.
Medicul de familie poate cere analizele inițiale (insulina bazală + glicemia à jeun pentru calculul HOMA). Interpretarea și planul de tratament aparțin unui medic diabetolog sau endocrinolog.
Mergi la specialist dacă:
Medicamentele (metformin, în principal) sunt prescrise în anumite situații, nu automat. Decizia aparține medicului, nu unui protocol general.
Rezistența la insulină e reversibilă în stadiile incipiente. Asta e partea pe care o uită mulți când citesc despre ea: nu e un diagnostic definitiv, e o stare metabolică. Corpul răspunde la schimbări, uneori mai repede decât te-ai aștepta. Dar răspunde doar dacă schimbările sunt reale, nu doar intenționate.
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Surse și experiențe din comunitate:
- Reddit - r/WomenRO - https://www.reddit.com/r/WomenRO/comments/1jmhm2n/posibila_rezistenta_la_insulina/ - martie 2025
- Reddit - r/WomenRO - https://www.reddit.com/r/WomenRO/comments/1j39cxh/sfaturi_pentru_insulinorezistenta/ - februarie 2025
- YouTube - Dr. Petrache - CUM TESTEZ REZISTENTA LA INSULINA? - https://www.youtube.com/watch?v=2AyZ-W9h6HY - 2023
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