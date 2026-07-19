Razie antidrog la „Ride the Vibe”! Șase persoane, prinse în doar o oră cu substanțe interzise la festivalul din Costești

luni, 20 iulie 2026

Razie antidrog la „Ride the Vibe”! Șase persoane, prinse în doar o oră cu substanțe interzise la festivalul din Costești

Festivalul moto „Ride the Vibe”, desfășurat în comuna Costești, a fost scena unei ample intervenții a forțelor de ordine, după ce, în decurs de numai o oră, șase persoane au fost depistate de jandarmi având asupra lor substanțe susceptibile a fi interzise.

Primul incident s-a petrecut în jurul orei 21:30, când jandarmii au observat patru bărbați care, la vederea echipajelor, au încercat să se sustragă verificărilor, urcând în grabă într-un autoturism.

Cei patru, cu vârste cuprinse între 30 și 36 de ani și domiciliați în județul Gorj, au fost legitimați și controlați. Asupra unuia dintre ei a fost găsită o țigaretă confecționată artizanal și un plic care conținea o substanță vegetală brun-verzuie, susceptibilă a avea efect psihoactiv. În autoturism, jandarmii au descoperit și alte recipiente ce prezentau urme ale aceleiași substanțe.

La aproximativ o oră distanță, un nou caz a fost semnalat în perimetrul festivalului. Doi bărbați din județul Vâlcea, în vârstă de 29 și 37 de ani, au fost surprinși după ce au intrat într-un autoturism lăsat descuiat, care nu le aparținea. Potrivit jandarmilor, aceștia ar fi fost observați în timp ce inhalau o substanță albă, iar în urma controlului au fost identificate recipiente care conțineau urme din aceeași substanță.

În ambele situații, substanțele și obiectele descoperite au fost ridicate în vederea expertizării, iar documentele întocmite de jandarmi au fost înaintate Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, care continuă cercetările pentru stabilirea naturii substanțelor și a eventualelor infracțiuni.