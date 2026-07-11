sâmbătă, 11 iulie 2026

Râmnicu Vâlcea, sufocat de gunoaie?! Strada Inătești, transformată într-o groapă de deșeuri. Unde sunt Primăria, Garda de Mediu și Poliția Locală?

La doar câțiva kilometri de centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, pe strada Inătești, se află o imagine care pare desprinsă dintr-o zonă abandonată. Mormane uriașe de moloz, plastic, anvelope uzate, mobilier, saltele, resturi menajere și deșeuri din construcții au transformat întreaga zonă într-un adevărat focar de infecție.

Fotografiile primite la redacție arată o situație alarmantă: deșeurile s-au acumulat pe versant, printre copaci și în apropierea gospodăriilor, ocupând o suprafață impresionantă. Nu este vorba despre câteva saci aruncați la întâmplare, ci despre o adevărată rampă ilegală de gunoi, formată în timp.

Întrebarea firească este: cum a fost posibil ca această situație să ajungă la asemenea proporții fără ca autoritățile să intervină?

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, cu greu poate susține că nu cunoaște existența acestui loc. Mai ales că, potrivit informațiilor primite de redacție, în apropiere locuiește și un parlamentar apropiat administrației locale. Dacă zona este cunoscută de locuitori, este greu de crezut că ea nu este cunoscută și de instituțiile care au obligația de a proteja mediul.

Mai mult, imaginile ridică semne de întrebare și în privința activității Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Vâlcea. Au fost efectuate controale în această zonă? Au fost identificate persoanele care depozitează ilegal deșeuri? Au fost aplicate sancțiuni? Dacă da, de ce fenomenul continuă și se amplifică?

La fel de important este și rolul Poliției Locale și al serviciilor din cadrul Primăriei responsabile cu salubrizarea și disciplina în construcții. Depozitarea ilegală a deșeurilor nu apare peste noapte, iar cantitatea uriașă de moloz și gunoi din imagini sugerează că fenomenul persistă de mult timp.

Dincolo de aspectul dezolant, consecințele sunt serioase: poluarea solului, risc de incendii, apariția rozătoarelor și insectelor, contaminarea apelor și afectarea sănătății locuitorilor din zonă.

Ziarul de Vâlcea solicită public:

intervenția de urgență pentru ecologizarea zonei;

un control al Gărzii de Mediu și al Poliției Locale;

identificarea și sancționarea persoanelor responsabile de depozitarea ilegală a deșeurilor;

explicații din partea Primăriei Râmnicu Vâlcea privind măsurile luate până în prezent.

Locuitorii municipiului au dreptul la un mediu curat și sigur, iar asemenea imagini nu ar trebui să existe într-un oraș reședință de județ. Autoritățile au obligația legală de a interveni, iar opinia publică așteaptă nu doar răspunsuri, ci și măsuri concrete.

Tiberiu Pîrnău