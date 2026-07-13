marți, 14 iulie 2026

OPINIE | Râmnicu Vâlcea: poduri, cartiere rezidențiale și taxe tot mai mari. Cine stabilește prioritățile orașului?

În spațiul public apar tot mai multe întrebări legate de direcția în care se dezvoltă municipiul Râmnicu Vâlcea. Tot mai mulți locuitori se întreabă dacă investițiile anunțate răspund cu adevărat nevoilor comunității sau pregătesc, de fapt, terenul pentru viitoare dezvoltări imobiliare.

Există voci care susțin că întreaga zonă de deal până spre Malul Alb va deveni, în anii următori, un nou cartier rezidențial, ceea ce ar explica necesitatea extinderii infrastructurii rutiere și a utilităților. În același timp, dacă proiectele privind construirea unui nou spital și a unui heliport vor deveni realitate, acestea vor avea nevoie de legături rapide atât cu Drumul European, cât și cu centrul municipiului. În acest context, se vorbește tot mai des despre posibilitatea construirii unui nou pod care să lege zona de servicii de partea din apropierea mall-ului.

În paralel, administrația continuă investițiile în noi poduri peste râul Olănești, proiecte pe care o parte dintre cetățeni le consideră inutile și costisitoare. Criticii administrației susțin că, înainte de astfel de investiții, ar trebui rezolvate problemele care afectează direct viața de zi cu zi a locuitorilor.

Printre nemulțumirile frecvent invocate se numără nivelul ridicat al taxelor și impozitelor locale. Unii proprietari afirmă că plătesc aproximativ 970 de lei impozit anual pentru un apartament cu trei camere, sumă pe care o compară cu nivelul mai redus al taxelor pentru locuințe similare din București.

La fel de contestate sunt costurile încălzirii centralizate. Sunt semnalate situații în care facturile din sezonul rece ajung la aproximativ 1.800 de lei pe lună, în timp ce locuințele sunt supraîncălzite, iar consumatorii spun că nu își pot regla individual temperatura deoarece plata se face în sistem pausal.

Pe lângă aceste aspecte, mulți vâlceni atrag atenția asupra lipsei investițiilor generatoare de locuri de muncă bine plătite, considerând că aceasta ar trebui să reprezinte principala prioritate a administrației locale.

În acest context, tot mai multe persoane susțin că implicarea cetățenilor în verificarea modului în care sunt cheltuiți banii publici ar trebui să fie mai mare. Unii merg chiar până la ideea organizării unui referendum local, prin care populația să își exprime în mod direct încrederea sau neîncrederea în actuala administrație și în direcția de dezvoltare a municipiului.

Tiberiu Pirnau