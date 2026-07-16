Râmnicu Vâlcea dă startul Zilelor Imnului Național 2026. Șase zile de spectacole, tradiții și competiții

joi, 16 iulie 2026

Râmnicu Vâlcea dă startul Zilelor Imnului Național 2026. Șase zile de spectacole, tradiții și competiții

Municipiul Râmnicu Vâlcea se pregătește să marcheze, în perioada 24 – 29 iulie 2026, una dintre cele mai importante manifestări culturale și istorice ale orașului – Zilele Imnului Național, eveniment dedicat locului unde, în urmă cu 178 de ani, a fost intonat pentru prima dată în mod oficial cântecul „Deșteaptă-te, române!”.

Programul din acest an reunește activități pentru toate categoriile de public, de la spectacole și concerte până la competiții sportive, expoziții și manifestări solemne.

Parcul Zăvoi va deveni centrul tradițiilor românești, găzduind cea de-a XXIX-a ediție a Târgului Meșterilor Populari din România, expoziții de artă, momente culturale și spectacole dedicate patrimoniului românesc. În paralel, parcarea Shopping City Mall va fi scena concertelor susținute de artiști consacrați din muzica românească.

Printre invitații confirmați se numără Armin Nicoară și Claudia Puican, Rareș, JO, Andrei Bănuță, Codruța Filip, Anamaria Iorga, precum și maestrul Nicolae Botgros, alături de celebra Orchestră „Lăutarii”.

Evenimentul include și numeroase competiții sportive reunite sub genericul „Cupa Imnului”, dedicate iubitorilor de fotbal, streetball, trotinete și scootering, dar și popularul cros „Color Lover Run 2026”, adresat participanților de toate vârstele.

Punctul culminant al manifestărilor va avea loc în 29 iulie, de Ziua Imnului Național, când vor fi organizate ceremonia oficială, ședința festivă a Consiliului Local și tradiționala Paradă a Imnului Național, evenimente care readuc în atenție momentul istoric din 1848, când „Deșteaptă-te, române!” a răsunat pentru prima dată în Parcul Zăvoi.

Prin amploarea programului și diversitatea activităților, ediția din acest an își propune să transforme Râmnicu Vâlcea într-un important punct de atracție pentru localnici și turiști, îmbinând valorile istorice și tradiționale cu spectacole și evenimente de divertisment dedicate întregii familii.

Programul complet al manifestărilor

Vineri, 24 iulie 2026

19:30, parcarea Shopping City Mall – Tinere Talente Vâlcene; Recital Anisia Ștefănescu; Concert ARMIN NICOARĂ & CLAUDIA PUICAN

Sâmbătă, 25 iulie 2026

11:00, Parcul Zăvoi – Esplanada Teatrului ”Ariel” – Moment artistic ”Fir de poveste, fir de meșteșug” în Deschiderea oficială a Târgului Meşterilor Populari din România

11:00, Parcul Zăvoi – Deschiderea Târgului Meşterilor Populari din România, ediția a XXIX–a

20:00, parcarea Shopping City Mall – Golden Voices Academy by Robert Pâlșu; Concert RAREȘ; Show de LASERE; Concert JO

Duminică, 26 iulie 2026

10:00, Parcul Zăvoi – Târgul Meşterilor Populari din România, ediția a XXIX–a

10:00, Stadionul Zăvoi, teren C.S.M. II – Cupa Imnului (fotbal)

19:00, Parcul Zăvoi – FILARMONICA & FRIENDS

20:00, parcarea Shopping City Mall – Golden Voices Academy by Robert Pâlșu; Dance Studio by Cristina Gîrloiu; Concert ANDREI BĂNUȚĂ

Luni, 27 iulie 2026

18:00, Arenele „Traian” – Cupa Imnului (streetball)

19:00, parcarea Shopping City Mall – Color Lover Run 2026

21:30, parcarea Shopping City Mall – Concert URSARU

Marți, 28 iulie 2026

17:30, Parcul Zăvoi – Cupa Imnului (trotinete)

19:00, Parcul Zăvoi – Cupa Imnului (scootering)

20:00, parcarea Shopping City Mall – Recital Daria Pîrvu; Angel Voices by Camelia Clavac; Concert CODRUȚA FILIP; DJ Tudor

Miercuri, 29 iulie 2026

09:00, Arenele „Traian” – Şedinţa festivă a Consiliului Local dedicată Zilei Imnului Naţional

10:00, PARADA IMNULUI NAȚIONAL pe traseul Arenele „Traian”, bd-ul Tudor Vladimirescu, Calea lui Traian, strada Știrbei Vodă, Parcul Zăvoi

10:00, Liceul Tehnologic ”Căpitan Nicolae Pleșoianu” – Concursul Național de Automodele, Cupa Râmnicului, ediția a XVI-a (proba de offroad)

16:00, Muzeul de Artă „Casa Simian” – Vernisajul expoziției personale de pictură „Ars Fragmentarium” a artistei Mihaela Tătulescu; Vernisajul expoziției personale de sculptură „Escape 3.0” a artistului Radu Tîrnovean

17:30, Pasajul „Dinu Săraru”, Galeria Pasaj 2 – Vernisajul Salonului Anual al Fotoclubului „Floarea de Colț”

18:00, Galeria Artex și Pasajul „Dinu Săraru”, Galeria Pasaj 1 – Vernisajul „Salonului Județean de Artă”, expoziție anuală de grup a membrilor Filialei Râmnicu Vâlcea a UAP din România

19:00, parcarea Shopping City Mall – Concert Aniversar ANAMARIA IORGA și NICOLAE BOTGROS & LĂUTARII

20:30, Parcul Zăvoi, Esplanada Teatrului ”Ariel” – spectacolul ”BONSOIR, MONȘER!”

Primăria Municipiului mulțumește instituțiilor, companiilor și asociațiilor partenere care au făcut posibil acest eveniment pentru Râmnicu Vâlcea:

– Angel Voices by Camelia Clavac

– Asociația Județeană „Sportul pentru Toți” Vâlcea

– Brodmi Vâlcea SRL

– Casa Auto Vâlcea SRL

– Centrul Cultural Municipal Râmnicu Vâlcea

– Centrul de Instruire Sprijin de Luptă „Panait Donici”

– Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea

– Centrul Militar Județean Vâlcea

– Crucea Roșie Vâlcea

– Direcția Administrării Domeniului Public Râmnicu Vâlcea

– Fanfara Județeană „Constantin Brâncoveanu”

– Golden Voices Academy by Robert Pâlșu

– Inspectoratul de Jandarmi Județean Vâlcea

– Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Vâlcea

– Marcomy Events SRL

– Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea

– Piețe Prest SRL

– Direcția Poliției Locale Râmnicu Vâlcea

– Poliția Municipiului Râmnicu Vâlcea

– Retromobil Club România

– Uniunea Artiștilor Plastici – filiala Vâlcea