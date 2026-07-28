Râmnicu Vâlcea: 54 de cupluri au fost sărbătorite cu ocazia aniversării a 50 de ani de căsnicie

miercuri, 29 iulie 2026

Râmnicu Vâlcea: 54 de cupluri au fost sărbătorite cu ocazia aniversării a 50 de ani de căsnicie

Primaria municipiului Râmnicu Vâlcea a premiat marți, 28 iulie, în Sala de festivități a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, 54 de cupluri cu ocazia aniversării a 50 de ani de căsnicie.

Este cea de-a doua ceremonie de acest fel din acest an, după cea din preajma sărbătorilor pascale, când 52 de perechi au sărbătorit o jumătate de secol de viață împreună; alte două evenimente de acest fel urmează a fi organizate în contextul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice din 1 octombrie și în cel al sărbătorilor de iarnă.

Perechile aniversate astăzi au primit diplome de fidelitate, flori și câte un premiu în valoare de 1000 de lei sub formă de tichete valorice.