Puscariasii din Penitenciarul Mioveni au primit daruri din partea Arhiepiscopiei Râmnicului

În cadrul activităților social-filantropice desfășurate de Arhiepiscopia Râmnicului, persoanele private de libertate din Penitenciarul Mioveni, județul Argeș, au fost vizitate de voluntarii Paraclisului „Sfântul Ierarh Nicolae” al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae” din Râmnicu-Vâlcea, care le-au oferit daruri și cuvinte de încurajare.

Acțiunea a fost organizată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, prin implicarea Sectorului social-filantropic al Arhiepiscopiei Râmnicului, fiind destinată unui număr de 100 de persoane private de libertate. Beneficiarii au fost atât deținuții cu domiciliul în județul Vâlcea, cât și cei care se află în situația dureroasă de a nu mai fi vizitați sau sprijiniți de familie și de cei apropiați.

Pe lângă pachetele cu alimente și produse de strictă necesitate, voluntarii au transmis un mesaj de speranță și încurajare, amintind că iubirea lui Dumnezeu și grija Bisericii se îndreaptă către fiecare persoană, indiferent de împrejurările vieții. Vizita s-a înscris în preocuparea constantă a Arhiepiscopiei Râmnicului de a răspunde nevoilor materiale și sufletești ale celor aflați în situații de vulnerabilitate.

Referindu-se la semnificația acestei lucrări filantropice, doamna Viorica-Adriana Iancu, consilier social în cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului, a subliniat:

„Domnul Iisus Hristos îi cheamă pe toți oamenii la o nouă viață, prin iertare și iubire. Căutând spre cuvântul lui Dumnezeu, de a-i cerceta și pe cei aflați în temnițe (Matei XXV, 36), ne dorim să fim prezenți și să lucrăm binele în viața tuturor fiilor duhovnicești ai Arhiepiscopiei Râmnicului, oriunde s-ar afla aceștia.”

Pregătirea și distribuirea pachetelor au fost realizate cu sprijinul voluntarilor Paraclisului „Sfântul Ierarh Nicolae” al Seminarului Teologic Ortodox din Râmnicu-Vâlcea, care s-au implicat activ în această lucrare de solidaritate creștină și de apropiere față de cei aflați în suferință.

Desfășurarea acțiunii a fost posibilă și cu sprijinul părintelui Cosmin Dinu, slujitor la capela din incinta Penitenciarului Mioveni, care desfășoară o activitate pastoral-misionară constantă în mijlocul persoanelor private de libertate, oferindu-le îndrumare duhovnicească și sprijin în procesul de reintegrare spirituală și socială.

Prin astfel de inițiative, Arhiepiscopia Râmnicului continuă să împlinească misiunea filantropică și pastorală a Bisericii, aducând mângâiere, nădejde și sprijin concret celor aflați în dificultate, încredințându-i că iubirea lui Hristos și grija comunității ecleziale nu cunosc limite și nu îi uită pe cei care caută un nou început.