Primarul Mircia Gutău atacă presa după seria dezvăluirilor incomode: „O mare parte din presă șantajează”, fără să prezinte nicio probă

duminică, 26 iulie 2026

Primarul Mircia Gutău atacă presa după seria dezvăluirilor incomode: „O mare parte din presă șantajează”, fără să prezinte nicio probă

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a lansat duminică un atac general la adresa presei, afirmând că „o mare parte din presă șantajează”. Declarația a fost făcută în contextul unor întrebări privind transparența administrației locale și apare după o perioadă în care mai multe publicații au publicat investigații și materiale critice despre activitatea Primăriei Râmnicu Vâlcea și despre persoane apropiate conducerii administrației locale.

Afirmația edilului este una de o gravitate deosebită. A acuza generic o parte importantă a presei de șantaj înseamnă a sugera existența unor fapte penale. Într-un stat de drept, astfel de acuzații ar trebui să fie însoțite de dovezi și de sesizări către organele de urmărire penală, nu doar de declarații făcute în conferințe de presă.

Rămân, astfel, mai multe întrebări fără răspuns: la ce publicații s-a referit primarul? Cine sunt jurnaliștii despre care susține că ar șantaja? Au fost formulate plângeri penale? Există dosare, probe sau hotărâri ale instanțelor care să susțină asemenea acuzații?

Într-o societate democratică, presa are obligația de a pune întrebări incomode și de a verifica modul în care sunt cheltuiți banii publici. Critica administrației și publicarea unor investigații jurnalistice nu pot fi confundate cu șantajul în lipsa unor dovezi concrete.

Declarația lui Mircia Gutău este interpretată de mulți ca o reacție la valul de articole critice și investigații publicate în ultima perioadă despre administrația locală, proiectele municipalității și legăturile dintre administrație și anumite cercuri de afaceri. În locul unor explicații punctuale la întrebările formulate de presă, edilul a ales un atac generalizat la adresa jurnaliștilor.

Într-un climat democratic, răspunsul la investigațiile de presă îl reprezintă transparența, prezentarea documentelor și clarificarea faptelor, nu etichetarea colectivă a mass-media prin acuzații care, dacă sunt reale, trebuie demonstrate în fața organelor competente.

Declarațiile primarului Mircia Gutău capătă o încărcătură aparte și prin prisma trecutului său judiciar. Edilul municipiului Râmnicu Vâlcea a fost condamnat definitiv într-un dosar de corupție și a executat o pedeapsă privativă de libertate, revenind ulterior în viața publică și fiind reales în funcția de primar.