Primarul Gheorghe Gîngu a semnat contractul pentru modernizarea a șapte străzi din comuna Bujoreni

joi, 9 iulie 2026

COMUNICAT DE PRESĂ - Am semnat contractul pentru modernizarea a șapte străzi din comuna Bujoreni

Ieri, 8 iulie 2026, am semnat contractul de execuție pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Bujoreni, județul Vâlcea”, o investiție în valoare de 6.618.352 de lei, care va aduce condiții mai bune de circulație și un plus de confort pentru locuitori.

Prin acest proiect vor fi modernizate șapte străzi din comună, cu o lungime totală de 3.451 de metri:

● Strada Veseliei;

● Strada Salcâmilor;

● Strada Păducelului;

● Strada Liliacului;

● Strada Principală Bogdăneștilor (DC 164);

● Strada Armoniei;

● Strada Muzeului.

Acesta este unul dintre proiectele importante ale noastre care intră în etapa de execuție, dar vor mai urma și altele la fel de importante. Este rezultatul unei munci susținute și al preocupării constante pentru modernizarea infrastructurii din Bujoreni

Știu cât de importante sunt drumurile pentru fiecare familie, pentru copii, pentru cei care merg zilnic la serviciu și trebuie să o facă în condiții de siguranță. De aceea, continuăm să investim în proiecte care răspund nevoilor reale ale comunității și care contribuie la creșterea calității vieții.

Le mulțumesc din suflet colegilor din Primăria Bujoreni, tuturor celor implicați în pregătirea și derularea acestui proiect. În perioada următoare vom urmări îndeaproape respectarea graficului de execuție, astfel încât lucrările să fie realizate la standardele de calitate pe care ni le dorim.

Vă asigur că vom continua să atragem finanțări și să dezvoltăm proiecte care să transforme comuna noastră într-o localitate tot mai modernă și mai bine pregătită pentru viitor. Doamne ajută!

Gheorghe GÎNGU

Primarul comunei Bujoreni