Primaria Ramnicu Valcea: A fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru reabilitarea Casei Olănescu

luni, 6 iulie 2026

Încă un simbol al Râmnicului va reveni la viață: primarul Mircia Gutău a semnat contractul de proiectare și execuție pentru reabilitarea Casei Olănescu

Primarul Mircia Gutău a semnat vineri, 3 iulie, contractul de proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Casa Olănescu”, asocierea desemnată în urma procedurii de selecție fiind GENERAL CONSTRUCT S.R.L. (lider) - THE ALD GROUP S.R.L. - SPA INOVATIONS S.R.L., având ca subcontractanți NETCOM ACTIV S.R.L. , PRODANYA S.R.L. și CML ACOR CONSTRUCT S.R.L. Valoarea totală a contractului este de 8.978.210,97 lei fără TVA, respectiv 10.863.635,27 lei cu TVA, iar termenul de execuție a fost stabilit la 18 luni.

Unul dintre cele mai vechi imobile din Râmnic, datând din secolul VIII și aflat la acest moment într-un stadiu foarte avansat de degradare, face obiectul unui proiect cu finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, al cărui contract de finanțare a fost semnat în iulie 2025, iar perioada totală de implementare este de 30 luni.

„Se împlinește un vis”, a declarat cu această ocazie primarul Mircia Gutău, care a felicitat pentru această reușită departamentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului.

Principalele categorii de lucrări ce se vor realiza sunt restaurarea, consolidarea, protejarea și conservarea, inclusiv prin investiții în dotări și utilități aferente obiectivului, dotări interioare (instalații, echipamente și dotări pentru asigurarea condițiilor de climatizare, siguranță la foc, antiefracție), asigurarea iluminatului interior și exterior și a celui arhitectural, amenajări peisagistice pentru evidențierea obiectivului de patrimoniu, instalare rețele Wi-Fi și amenajarea de standuri de biciclete. După finalizarea investiției, Casa Olănescu va fi administrată printr-o colaborare între Primăria Municipiului și Arhiepiscopia Râmnicului – deținătoarea spațiului în care acest obiectiv este amplasat, alături de Schitul Inătești și de clădirea Seminarului Teologic Sfântul Nicolae (aceasta din urmă fiind în curs de reabilitare și eficientizare energetică în baza unui program finanțat prin PNRR).

Municipalitatea Râmnicului continuă, astfel, un demers constant în ultimii prin care o serie de repere urbane au fost readuse la strălucirea de odinioară: sediul Primăriei din strada General Praporgescu nr. 14, fostul sediu al administrației locale din strada Carol I nr. 19, sediul Dispensarului de Pneumoftiziologie din Calea lui Traian nr. 126 sau monumentul Domnitorului Barbu Dimitrie Știrbei de la intrarea în Parcul Zăvoi.