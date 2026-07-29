joi, 30 iulie 2026

Primăria Municipiului mulțumește tuturor celor care au făcut posibilă organizarea deosebită a Zilelor Imnului Național 2026

La finalul unui maraton de manifestări întins pe durata a șase zile, Primăria Municipiului mulțumește tuturor partenerilor care au făcut posibilă organizarea numeroaselor evenimente dedicate în acest an Zilei Imnului Național: Angel Voices, Asociația Județeană „Sportul pentru Toți”, Brodmi Vâlcea SRL, Casa Auto Vâlcea SRL, Centrul Cultural Municipal, Centrul de Instruire Sprijin de Luptă „Panait Donici”, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Centrul Militar Județean, Direcția Administrării Domeniului Public, Fanfara Județeană „Constantin Brâncoveanu”, Golden Voices Academy, Marcomy Events SRL, Nurvil SRL, Palatul Copiilor, Piețe Prest, Retromobil Club România și Uniunea Artiștilor Plastici – filiala Vâlcea.

Mulțumiri se cuvind aduse și tuturor celor implicați în desfășurarea fără incidente și în siguranță a evenimentelor, respectiv Crucea Roșie, Inspectoratul de Jandarmi Județean, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Direcția Poliției Locale și Poliția Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Dar mai ales, Municipalitatea este recunoscătoare miilor de râmniceni care s-au bucurat de fiecare dintre momentele organizate pentru ei, participând la aceastea în număr impresionant și dovedind un comportament exemplar și un patriotism local de mare ținută!