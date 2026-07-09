Piața imobiliară din Râmnicu Vâlcea, taxată dur de zeci de mii de vâlceni: „Să rămână cu apartamentele nevândute!” Intr-o anumita zona, totusi, preturile rămân neschimbate...

joi, 9 iulie 2026

Piața imobiliară din Râmnicu Vâlcea, taxată dur de vâlceni: „Să rămână cu apartamentele nevândute!”

Valul de comentarii stârnit de articolul și clipul publicate de Ziarul de Vâlcea despre răcirea pieței imobiliare din municipiu confirmă un lucru clar: tot mai mulți vâlceni consideră că prețurile apartamentelor noi au depășit de mult limita bunului-simț.

Peste 56.000 de persoane au urmărit materialul video, iar secțiunea de comentarii s-a umplut de opinii critice la adresa dezvoltatorilor imobiliari. Cei mai mulți susțin că locuințele sunt supraevaluate și că raportul dintre preț și calitatea construcțiilor nu mai justifică investiția.

„La Vâlcea se vinde ca la Milano și Paris”, scrie un utilizator, în timp ce altul afirmă că un apartament de 65 de metri pătrați nu poate valora 120.000 de euro într-un oraș în care salariile sunt incomparabil mai mici decât în marile capitale europene.

Numeroși cititori cred că prețurile ar trebui să scadă sub 1.000 de euro/mp, iar unii estimează chiar o corecție de cel puțin 30% dacă actualul blocaj al vânzărilor va continua. Au existat și comentarii potrivit cărora dezvoltatorii au urmărit marje de profit prea mari și vor fi nevoiți să reducă prețurile pentru a putea vinde.

Alți vâlceni critică și modul în care au fost dezvoltate unele ansambluri rezidențiale: locuri de parcare insuficiente, blocuri înghesuite, lifturi mici și probleme de urbanism. Un comentator descrie situația drept „haos”, susținând că în anumite zone s-a construit fără o viziune coerentă.

Au existat și opinii diferite. Unii consideră că proprietarii sunt liberi să ceară orice preț, iar piața va decide dacă acesta este justificat. Alții sunt convinși că interesul cumpărătorilor din străinătate va menține prețurile ridicate și în perioada următoare.

Cu certitudine, preturile ridicate vor ramane neschimbate pentru apartamentele noi construite in zona centrala.

Per ansamblu însă, reacțiile arată că percepția publică este una predominant negativă. Mulți vâlceni spun că, în contextul incertitudinii economice și al puterii reduse de cumpărare, dezvoltatorii vor trebui să își adapteze pretențiile la realitatea pieței dacă vor să își găsească rapid cumpărători.