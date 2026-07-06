luni, 6 iulie 2026

Piața imobiliară din Râmnicu Vâlcea dă semne de răcire. Apartamente noi scoase la vânzare și sub 1.200 euro/mp

Piața imobiliară din Râmnicu Vâlcea traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Potrivit unui studiu realizat de compania specializată Imobiliar Estate, prețurile apartamentelor noi au intrat pe un trend descendent, iar în prezent pot fi întâlnite oferte chiar și sub pragul de 1.200 de euro pe metrul pătrat.

Analiza arată o scădere de peste 20% față de aceeași perioadă a anului trecut, evoluție care confirmă încetinirea semnificativă a pieței rezidențiale din municipiu.

Specialiștii pun această evoluție pe seama diminuării cererii și a prudenței tot mai mari manifestate de potențialii cumpărători. Dacă în anii precedenți apartamentele noi se vindeau rapid, în prezent multe proiecte rezidențiale înregistrează un ritm mult mai lent al tranzacțiilor, iar dezvoltatorii sunt nevoiți să reducă prețurile pentru a atrage clienți.

Pe fondul incertitudinilor economice și al climatului politic tensionat, tot mai mulți vâlceni aleg să amâne achizițiile importante. În loc să investească în locuințe, mulți preferă să își păstreze economiile, în așteptarea unei perioade mai stabile din punct de vedere financiar.

În același timp, costurile ridicate ale creditelor bancare și teama privind evoluția economiei contribuie la scăderea interesului pentru piața imobiliară. Mulți cumpărători consideră că prețurile ar putea continua să scadă și preferă să mai aștepte înainte de a lua o decizie.

Reprezentanții din domeniu apreciază că, dacă actualul context economic și politic se va menține, piața imobiliară din Râmnicu Vâlcea ar putea continua procesul de ajustare și în lunile următoare. Pentru cumpărătorii care dispun de lichidități, perioada actuală poate reprezenta însă o oportunitate de a negocia prețuri mai avantajoase decât în urmă cu un an.

Rămâne de văzut dacă această corecție reprezintă doar o etapă temporară sau începutul unei perioade mai lungi de reașezare a pieței imobiliare locale.