marți, 21 iulie 2026

Petrut Constantinescu, directorul Centrului Cultural din cadrul Primăriei Râmnicu Vâlcea, agent de vânzări pentru Toyota - Nurvil! Funcția publică, folosită pentru promovarea unui dealer privat!

Director de instituție publică sau ambasador de brand? Întrebările legitime ridicate de apariția lui Petruț Constantinescu în reclama Toyota Nurvil

Un clip publicitar distribuit pe rețelele sociale de dealerul Toyota Nurvil Vâlcea îl are ca protagonist pe Petruț Constantinescu, managerul Centrului Cultural Municipal Râmnicu Vâlcea, instituție aflată în subordinea Primăriei Râmnicu Vâlcea și care coordonează Filarmonica „Ion Dumitrescu”, Teatrul Municipal Ariel și Cinematograful Geo Saizescu.

Dincolo de caracterul aparent banal al unei campanii de promovare, apar o serie de întrebări privind oportunitatea și compatibilitatea unei asemenea apariții cu funcția publică pe care o ocupă.

Managerul unei instituții de cultură finanțate din bani publici reprezintă autoritatea locală și are obligația de a păstra o imagine de neutralitate și imparțialitate. Atunci când acesta apare într-un material de promovare al unei companii private, există riscul ca publicul să perceapă că instituția pe care o conduce validează sau susține comercial respectiva firmă.

Mai ales în condițiile în care este vorba despre un dealer auto important din județ, colaborarea ridică semne de întrebare. A existat un contract de publicitate? A fost o colaborare benevolă? A fost remunerată? Dacă da, au fost respectate toate obligațiile privind incompatibilitățile și transparența? Dacă nu, de ce un director al unei instituții publice promovează gratuit interesele comerciale ale unei societăți private?

Problema nu este că o companie își face reclamă. Este dreptul oricărui operator economic să își promoveze produsele. Întrebarea este dacă un manager plătit din fonduri publice ar trebui să devină imaginea unei firme private, indiferent de natura colaborării.

Cu atât mai mult cu cât Centrul Cultural Municipal gestionează instituții emblematice ale culturii vâlcene și beneficiază de finanțare din bugetul municipiului.

În multe administrații publice europene, astfel de situații sunt evitate tocmai pentru a elimina orice suspiciune privind folosirea prestigiului funcției publice în beneficiul unor interese comerciale.

Rămâne de văzut dacă Primăria Râmnicu Vâlcea consideră această apariție compatibilă cu statutul managerului Centrului Cultural și dacă vor exista explicații oficiale privind natura colaborării dintre Petruț Constantinescu și Toyota Nurvil.

Până atunci, imaginea unui director de instituție publică transformat în vector de promovare pentru un dealer auto ridică o întrebare simplă: **unde se termină interesul public și unde începe publicitatea privată?**