Peste 10 milioane de euro pentru transformarea Clinicii de Recuperare din Călimănești. Au fost semnate lucrările de reabilitare

vineri, 10 iulie 2026

Peste 10 milioane de euro pentru transformarea Clinicii de Recuperare din Călimănești. Au fost semnate lucrările de reabilitare

Clinica de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie din Călimănești, cunoscută de vâlceni drept „Vila Oltul”, va intra într-un amplu proces de modernizare, în urma unei investiții de peste 10 milioane de euro, finanțată din fonduri europene.

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a anunțat că, în data de 8 iulie, a fost semnat contractul de execuție a lucrărilor, proiectul urmând să fie finalizat într-un termen de 24 de luni.

Imobilul are o istorie de peste 100 de ani. Construit în 1920 ca hotel, acesta a fost grav afectat de un incendiu în 1959, fiind reconstruit și transformat ulterior în clinică de recuperare. În anul 2021, Consiliul Județean Vâlcea a achiziționat clădirea, cu scopul de a-i reda strălucirea și de a-i păstra destinația medicală.

Investiția prevede consolidarea seismică a clădirii, reabilitarea și modernizarea completă a spațiilor, refacerea acoperișului și amenajarea zonelor exterioare. Totodată, vor fi montate panouri fotovoltaice pentru creșterea eficienței energetice și va fi construită o piscină acoperită cu apă termală, destinată tratamentelor de recuperare.

Proiectul include și dotarea clinicii cu echipamente și aparatură medicală de ultimă generație, astfel încât pacienții să beneficieze de servicii moderne și de condiții comparabile cu cele din marile centre europene de recuperare.

Clinica de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie din Călimănești este unul dintre cele mai importante centre balneare din România, oferind tratamente și proceduri de recuperare pentru pacienți din întreaga țară, inclusiv în baza biletelor de tratament decontate prin sistemul public de sănătate.

Finalizarea investiției va consolida poziția stațiunii Călimănești ca una dintre cele mai importante destinații balneare din România și va contribui la creșterea calității serviciilor medicale oferite pacienților.