Percheziții în Vâlcea într-un dosar de spălare a banilor. Tranzacții suspecte de 1,5 milioane de lei și 10.000 de euro ridicați de anchetatori

miercuri, 22 iulie 2026

Percheziții în Vâlcea într-un dosar de spălare a banilor. Tranzacții suspecte de 1,5 milioane de lei și 10.000 de euro ridicați de anchetatori

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Vâlcea au desfășurat marți dimineață o amplă acțiune în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiunea de spălare a banilor. Sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, oamenii legii au efectuat patru percheziții domiciliare în județele Vâlcea și Timiș.

Anchetatorii susțin că trei bărbați, cu vârste de 28, 36 și 52 de ani, ar fi fost implicați în transferul unor sume importante de bani prin conturi bancare deschise în România și Germania. Valoarea totală a tranzacțiilor investigate se ridică la aproximativ 1,5 milioane de lei.

Potrivit probelor administrate până în acest moment, cei trei ar fi cunoscut că fondurile transferate proveneau din infracțiuni de înșelăciune comise în afara României.

În urma celor patru percheziții – două desfășurate în județul Vâlcea și alte două în județul Timiș – polițiștii au ridicat mai multe mijloace de probă, printre care telefoane mobile, dispozitive electronice, documente privind deschiderea unor conturi bancare și aproximativ 10.000 de euro în numerar.

Toate bunurile ridicate vor fi analizate pentru reconstituirea circuitului financiar al sumelor investigate și pentru stabilirea întregii activități infracționale.

În cadrul acțiunii, unul dintre suspecți a fost identificat și condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea pentru audieri, în timp ce celelalte activități procedurale au continuat pe parcursul zilei.

La operațiune au participat polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acțiuni Speciale și Poliției Orașului Băile Govora din cadrul IPJ Vâlcea, sprijiniți de colegii din cadrul IPJ Timiș.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz pentru documentarea completă a faptelor, identificarea tuturor persoanelor implicate și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Conform legislației în vigoare, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.