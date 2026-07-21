Pensie specială de 14.000 de lei și sinecură peste sinecură! Cum a ajuns pesedistul Iulian Trușcă „specialist” în fonduri europene? RUSINE!!!

marți, 21 iulie 2026

Pensie specială de peste 14.000 de lei și sinecuri politice fără pauză. Cine îl recomandă pe Iulian Trușcă pentru fondurile europene? RUSINE!!!

În România, există o categorie privilegiată de foști demnitari și funcționari care par să nu cunoască șomajul. Ies la pensie la vârste la care alții încă muncesc din greu, încasează pensii speciale consistente și, aproape simultan, aterizează în noi funcții bine remunerate la stat. Un astfel de caz este cel al lui Iulian Trușcă, fost colonel și apropiat al PSD Vâlcea.

Potrivit informațiilor publice prezentate chiar de acesta pe profilurile sale, după retragerea din activitatea militară în 2019, Iulian Trușcă nu s-a retras însă și din sistemul public. Dimpotrivă.

În ultimii șapte ani a ocupat succesiv mai multe funcții:

consilier tehnic la Prelcet SA;

consilier al președintelui Consiliului Județean Vâlcea;

director de cabinet al prefectului județului Vâlcea;

iar, din iunie 2026, angajat în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia).

Toate acestea în timp ce beneficiază și de o pensie militară de aproximativ 14.000 de lei lunar.

Întrebarea legitimă este una simplă: ce îl recomandă pentru domeniul fondurilor europene?

Din experiența profesională afișată public nu rezultă activități consistente în managementul proiectelor europene, scrierea de proiecte, implementarea programelor de finanțare sau administrarea fondurilor UE. Cariera sa este legată aproape exclusiv de structurile militare și ulterior de funcții administrative și politice.

Numirea într-o instituție care gestionează miliarde de euro din fonduri europene ridică inevitabil întrebări privind criteriile de selecție.

A fost organizat un concurs în care experiența profesională a fost criteriul decisiv? Sau apartenența și susținerea politică au cântărit mai mult decât competența?

România pierde anual bani europeni din cauza lipsei specialiștilor și a proiectelor întârziate. În acest context, fiecare funcție ocupată fără o expertiză demonstrabilă afectează încrederea contribuabililor și a beneficiarilor.

Nimeni nu contestă dreptul legal al unui pensionar militar de a ocupa un nou loc de muncă, dacă legea permite acest lucru. Însă atunci când aceeași persoană încasează o pensie specială foarte mare și trece, fără întrerupere, dintr-o funcție publică în alta, toate aflate în zona influenței politice, apare o problemă serioasă de oportunitate și de moralitate publică.

Contribuabilii au dreptul să știe dacă posturile din instituțiile publice sunt ocupate pe criterii de competență sau dacă au devenit recompense pentru fidelitatea politică.

În cazul lui Iulian Trușcă, răspunsul la această întrebare ar trebui oferit de conducerea ADR Sud-Vest Oltenia, prin prezentarea transparentă a procedurii de selecție și a calificărilor profesionale care au stat la baza angajării sale într-un domeniu atât de important precum gestionarea fondurilor europene.