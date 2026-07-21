marți, 21 iulie 2026

Patriarhul Daniel și zvonurile despre plecarea din fruntea BOR: ce se află în spatele speculațiilor

În ultimele ore, în spațiul online au apărut noi speculații privind o posibilă retragere a Preafericitului Părinte Daniel din fruntea Bisericii Ortodoxe Române. Discuțiile au fost generate de postările publicate de ex-preotul Ciprian Mega pe Telegram și de teologul Radu Preda pe Facebook, mesaje care au fost interpretate de numeroși utilizatori drept indicii că o schimbare la vârful Patriarhiei ar putea fi luată în calcul.

Până la această oră, Patriarhia Română nu a făcut niciun anunț oficial care să confirme sau să sugereze o eventuală retragere a Patriarhului, iar informațiile rămân la nivel de speculații.

În acest context, teologul Dumitru A. Vanca apreciază că un astfel de scenariu este puțin probabil în perioada următoare. Acesta argumentează că Patriarhul Daniel are încă proiecte majore pe care și le-a asumat și pe care este greu de crezut că le-ar lăsa neterminate.

Printre acestea se numără finalizarea Catedralei Naționale, considerată cel mai important proiect al mandatului său, dar și necesitatea reformării învățământului teologic, prin revizuirea programelor de studiu și creșterea exigențelor academice pentru viitorii profesori și slujitori ai Bisericii.

Dumitru A. Vanca mai susține că Patriarhul ar trebui să opereze și schimbări în aparatul administrativ al Patriarhiei, în special în rândul unor consilieri despre care afirmă că sunt preocupați mai degrabă de menținerea unei obediențe excesive decât de rezolvarea problemelor importante ale Bisericii.

În concluzie, în lipsa unor informații oficiale, ipoteza retragerii Patriarhului Daniel rămâne doar o temă de dezbatere în mediul online. Deocamdată, nu există indicii concrete că șeful Bisericii Ortodoxe Române intenționează să renunțe la funcția pe care o ocupă din anul 2007.

Tiberiu Pîrnău