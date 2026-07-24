sâmbătă, 25 iulie 2026

Pamflet: Vecinul și urbanismul după plic. Spagi fara numar!

În oraș circulă o legendă. Se spune că, dacă răsare un bloc nou peste noapte, Vecinul nici nu întreabă câte etaje are. Întrebarea lui de bază ar fi: „Și plicul pe unde intră?”

Desigur, e doar folclor urban. Unii spun că nu există dezvoltator care să nu fi auzit măcar o dată de faimosul „bine ar fi să ne înțelegem”. Alții susțin că nici macar macaralele nu pornesc motoarele până nu primesc binecuvântarea zvonurilor.

Autorizațiile de constructie sunt acordate doar dupa ce spaga ajunge la destinatar direct sau prin constructorul ales pe spranceana de acelasi... Vecin! Vezi exemplul din buricul targului! Spaga nu e spaga - cash, e spaga cimentata in... blocurile Vecinului!

În cartier se glumește că planurile urbanistice nu se mai citesc cu rigla, ci cu detectorul de... coincidențe. Iar când apare câte un bloc între două case, explicația oficială este mereu aceeași: „Așa a vrut arhitectura modernă.” Cârcotașii, însă, ridică din sprâncene și spun că modernă este doar viteza cu care dispar întrebările incomode.

Vecinul, bineînțeles, respinge orice bârfă. El afirmă că toate succesele sunt rodul muncii, al profesionalismului și al unor coincidențe atât de dese, încât au devenit metodă de lucru.

Până la urmă, acesta este farmecul orașului: unii construiesc blocuri, alții construiesc povești. Iar între povești și realitate rămâne mereu loc pentru întrebări la care doar instituțiile abilitate pot da răspunsuri bazate pe probe.

M. Furau