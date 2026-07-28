marți, 28 iulie 2026

Pamflet

Minunea din oraselul de munte! „Vecinul” intră în istorie: un bebeluș îi poartă numele. Urmează Cartea Recordurilor?

Orașul de munte fierbe. Nu din cauza vreunui proiect măreț, nici a vreunei investiții spectaculoase, ci din pricina unei povești care a făcut înconjurul cafenelelor, parcurilor și băncilor de la poartă.

Se spune că o tânără mămică, după ce a născut la Maternitatea din Râmnicu Vâlcea, ar fi ales să-i dea bebelușului... numele de familie al celebrului „Vecin”. Dacă vestea se confirmă, avem de-a face cu un fenomen social fără precedent și, probabil, cu un caz demn de studiat de sociologi, istorici și... de reprezentanții Cărții Recordurilor.

La o vârstă la care majoritatea își numără nepoții și își caută ochelarii prin casă, „Vecinul” pare să numere... admiratorii. O asemenea „viralitate” la aproape un secol de viață este o performanță rar întâlnită. Influencerii de pe internet pot doar să privească invidioși cum un nume ajunge, iată, direct pe certificatul de naștere al unui nou-născut.

Sursele noastre, evident la fel de serioase ca zvonurile din piață, susțin că vestea l-ar fi luat prin surprindere chiar și pe protagonist. Se spune că, pentru câteva clipe, și-a verificat buletinul, doar ca să fie sigur că numele este încă al lui.

Orașul este împărțit. Unii spun că este dovada supremă a notorietății. Alții cred că este doar o coincidență. Cei mai inventivi propun deja ridicarea unei plăcuțe comemorative: „Aici a început legenda numelui care a cucerit maternitatea.”

Dar întrebarea care îi macină pe toți nu este dacă povestea este adevărată. Marea dilemă este alta:

Ce spune Vecina?

A primit vestea cu zâmbetul pe buze? A cerut explicații? A convocat o ședință de familie? Sau a decis că, la asemenea performanțe, nici măcar surprizele nu mai surprind?

Până la un comunicat oficial din partea familiei, orașul rămâne în suspans. Cert este că, dacă zvonul continuă să crească, „Vecinul” riscă să devină primul personaj local care trece de la statutul de simplă legendă urbană la... patrimoniu onomastic.

Iar dacă mâine-poimâine vor mai apărea doi-trei nou-născuți cu același nume, nu ne va mai rămâne decât să cerem deschiderea unei noi secții la muzeul local: „Epoca Vecinului – între mit, realitate și certificat de naștere.”

Acest text este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Orice asemănare cu persoane sau situații reale este folosită în scop satiric și umoristic.