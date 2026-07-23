joi, 23 iulie 2026

O LUNĂ FĂRĂ APĂ, ÎN CIUDA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI! Familia cu doi copii mici din Bujoreni - Vâlcea acuză că dezvoltatorul Virgil (Bebe) Marinescu sfidează instanța

Cazul familiei Predescu din comuna Bujoreni capătă accente tot mai grave și ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectarea hotărârilor judecătorești în România.

La aproape o lună de când alimentarea cu apă a fost întreruptă, familia susține că trăiește în continuare fără acces la apă potabilă, deși în locuință se află doi copii foarte mici, unul de doar 11 luni și celălalt în vârstă de 4 ani.

Potrivit proprietarilor, Judecătoria Râmnicu Vâlcea a dispus încă din luna iulie, prin ordonanță președințială executorie, reluarea provizorie a alimentării cu apă până la soluționarea definitivă a litigiului. Cu toate acestea, susțin aceștia, dezvoltatorul imobiliar Virgil (Bebe) Marinescu nu ar fi pus în executare hotărârea instanței.

Între timp, familia a făcut un nou pas în justiție. Astăzi, instanța a admis cererea de încuviințare a executării silite, ceea ce permite demararea procedurilor de executare prin intermediul unui executor judecătoresc.

Paradoxal însă, potrivit informațiilor primite de reclamanți, redactarea și comunicarea încheierii de încuviințare ar putea dura aproximativ o lună. Până atunci, familia spune că rămâne în aceeași situație dramatică: fără apă, în plină vară și cu doi copii mici în casă.

„A trecut deja o lună de când familia mea, inclusiv cei doi copii de 11 luni și 4 ani, este fără apă. Deși există o hotărâre judecătorească și acum și o executare încuviințată, situația încă nu este rezolvată”, a declarat Roxana Predescu pentru Ziarul de Vâlcea.

Cât valorează o hotărâre judecătorească dacă nu este respectată?

Cazul ridică o problemă care depășește conflictul dintre un dezvoltator și un proprietar. Dacă o hotărâre executorie poate rămâne nepusă în aplicare timp de săptămâni, iar beneficiarii sunt nevoiți să aștepte încă o lună pentru formalitățile executării silite, se pune întrebarea cât de eficientă este protecția oferită de stat cetățeanului.

Din punct de vedere juridic, nerespectarea unei hotărâri executorii poate atrage executarea silită și alte consecințe prevăzute de lege. În funcție de împrejurările concrete și de conduita persoanelor implicate, pot exista și implicații de natură penală, dacă organele competente constată că sunt întrunite condițiile prevăzute de lege.

În tot acest timp însă, consecințele reale sunt suportate de o familie care este lipsită de unul dintre cele mai elementare servicii: accesul la apă.