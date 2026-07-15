miercuri, 15 iulie 2026

Declarație politică – Nicolae Mîndrescu, deputat AUR de Vâlcea: „Desecretizarea, băieți! Cui îi este frică de adevăr?!”

România are nevoie de adevăr, nu de secrete păstrate ani la rând în sertarele puterii. De aceea, susțin fără rezerve angajamentul conducerii AUR ca, încă din primele zile de guvernare, să fie desecretizate documentele privind achiziția vaccinurilor, ajutoarele externe acordate de statul român și marile proiecte energetice blocate. Aceste priorități au fost prezentate public și de liderii AUR ca măsuri de transparență și responsabilizare a administrației.

Primul dosar este cel al vaccinurilor. Românii au dreptul să afle cine a decis achizițiile, pe ce baze au fost făcute comenzile, câte doze au fost utilizate și câți bani publici au fost cheltuiți. Nu putem construi încrederea în instituțiile statului fără transparență totală asupra deciziilor luate într-o perioadă care a marcat profund întreaga societate.

Al doilea dosar privește ajutoarele financiare acordate de România altor state. Fiecare leu din bugetul public trebuie justificat. Cetățenii au dreptul să știe unde au mers banii lor și dacă aceste cheltuieli au afectat interesele economice ale României. Transparența este singura cale prin care pot fi eliminate suspiciunile și poate fi restabilită încrederea publică.

Cel de-al treilea dosar vizează proiectele energetice strategice ale României, precum centrala de la Iernut și hidrocentrala Tarnița–Lăpuștești. În timp ce românii plătesc facturi tot mai mari la energie, investiții esențiale pentru securitatea energetică a țării au fost întârziate ani la rând. Este timpul să aflăm cine a luat aceste decizii și dacă ele au servit interesului național.

Nu cerem condamnări înainte de existența probelor și nici procese televizate. Cerem adevărul. Iar acolo unde documentele vor demonstra încălcări ale legii, cei vinovați trebuie să răspundă în fața justiției, indiferent de funcția pe care au ocupat-o.

Ca deputat AUR de Vâlcea, cred că românii s-au săturat de promisiuni fără acoperire și de decizii luate în spatele ușilor închise. România are nevoie de transparență, responsabilitate și respect pentru banul public. Numai cunoscând adevărul putem reda cetățenilor încrederea în instituțiile statului și putem construi o guvernare în interesul românilor.