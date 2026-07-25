MuzA sau campanie electorală? Culisele alianței controversate de la Băile Govora dintre preotul controversat Matei si imberbul arhitect Tirca 

duminică, 26 iulie 2026

MuzA la Govora sau începutul campaniei pentru Primărie? Culisele unei alianțe controversate dintre Radu Tîrcă și preotul Constantin Matei

La începutul lunii august, stațiunea Băile Govora va găzdui expoziția „MuzA la Govora”, un eveniment dedicat patrimoniului arhitectural, organizat sub egida Muzeului de Arhitectură din România. Din punct de vedere cultural, inițiativa este una binevenită. Promovarea de care beneficiază la nivel național poate aduce un plus de imagine unei stațiuni cu un patrimoniu valoros, care merită pus în valoare.

Dincolo însă de afișele elegante și de mesajele despre protejarea patrimoniului, evenimentul readuce în atenția publicului două personaje care, de mai mulți ani, influențează viața publică din Băile Govora: arhitectul Radu Tîrcă și preotul Constantin Matei. O asociere care ridică numeroase semne de întrebare, atât prin istoricul celor doi, cât și prin contextul politic în care aceasta s-a consolidat.

Radu Tîrcă nu este doar un arhitect preocupat de conservarea patrimoniului. Numele său a fost asociat în repetate rânduri cu controverse intens mediatizate și cu dosare care au făcut obiectul unor ample dezbateri publice. În același timp, în mediul politic local se vorbește tot mai des despre intenția sa de a candida la funcția de primar al orașului Băile Govora la alegerile din 2028. În acest context, seria de evenimente culturale organizate sau susținute de acesta este privită de mulți observatori și ca o strategie de consolidare a imaginii publice.

Alături de el apare constant preotul Constantin Matei, aflat la al doilea mandat de consilier local și unul dintre cei mai influenți actori din viața publică a stațiunii. În jurul acestuia au existat, de-a lungul timpului, numeroase controverse legate atât de activitatea administrativă, cât și de administrarea unor bunuri de patrimoniu. Nu este lipsit de relevanță faptul că expoziția este găzduită în Vila Ștefănescu, o clădire emblematică a stațiunii aflată în administrarea preotului.

Poate cel mai interesant aspect îl reprezintă însă evoluția relației dintre cei doi. Nu cu mult timp în urmă, Radu Tîrcă și Constantin Matei se aflau în tabere diferite și își adresau critici dure în spațiul public. Astăzi, diferențele par să fi dispărut complet, iar cei doi apar împreună în proiecte culturale și administrative, promovând aceeași direcție și transmițând același mesaj.

În mediul politic local, această apropiere este interpretată drept începutul unei alianțe cu obiective care depășesc cu mult zona culturală. Tot mai multe voci susțin că parteneriatul urmărește construirea unei alternative politice pentru alegerile locale din 2028 și repoziționarea principalelor forțe din opoziția locală.

De altfel, apropierea dintre Tîrcă și Matei coincide cu o perioadă în care scena politică din Govora începe să se reașeze. Dacă în ultimii ani Radu Bărăscu a reprezentat principalul adversar al actualei administrații, noua alianță pare să redeseneze raporturile de forță și să pregătească apariția unui nou pol de influență în politica locală.

Toate aceste evoluții nu înseamnă că un eveniment cultural nu trebuie organizat sau că patrimoniul nu trebuie promovat. Dimpotrivă. Însă atunci când aceeași oameni care organizează astfel de manifestări sunt implicați activ în viața politică sau sunt considerați potențiali candidați, este firesc ca opinia publică să se întrebe unde se termină promovarea culturii și unde începe construcția unei imagini electorale.

În cele din urmă, întrebarea rămâne una simplă și legitimă: este „MuzA la Govora” doar un proiect cultural dedicat patrimoniului sau reprezintă și o etapă dintr-o strategie politică atent construită pentru alegerile locale din 2028?

Foto: Gazeta Valceana