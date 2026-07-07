Municipiul Drăgășani face un pas important spre un oraș mai curat. Noile insule ecologice reprezintă o investiție modernă care necesită adaptarea serviciului de salubritate

marți, 7 iulie 2026

Municipiul Drăgășani face un pas important spre un oraș mai curat. Noile insule ecologice reprezintă o investiție modernă care necesită adaptarea serviciului de salubritate

Municipiul Drăgășani continuă procesul de modernizare a infrastructurii urbane prin implementarea insulelor ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor, un proiect finanțat din fonduri europene și menit să alinieze orașul la standardele moderne de protecție a mediului.

Noile platforme reprezintă o investiție importantă pentru comunitate și marchează tranziția către un sistem de colectare selectivă mai eficient, contribuind la reducerea poluării și la creșterea gradului de reciclare.

În primele zile de funcționare au apărut însă unele situații punctuale generate de volumul mare de deșeuri din anumite cartiere, în special în zona Pieței Pandurilor. Aceste aspecte sunt firești într-o perioadă de tranziție către un sistem nou și evidențiază necesitatea adaptării programului de ridicare a deșeurilor la noile condiții din teren.

Locuitorii apreciază investiția realizată de administrația locală, însă consideră că operatorul de salubritate trebuie să își ajusteze frecvența colectării pentru ca noile insule ecologice să funcționeze la întreaga lor capacitate. O ridicare mai frecventă a deșeurilor în zonele cu un număr mare de utilizatori ar elimina rapid situațiile în care containerele ating capacitatea maximă.

Proiectul implementat de Primăria Municipiului Drăgășani urmărește înlocuirea vechilor platforme de gunoi cu un sistem modern, sigur și adaptat cerințelor europene privind managementul deșeurilor. Beneficiile acestuia sunt evidente pe termen lung: colectare selectivă, reducerea depozitării necontrolate a deșeurilor și un aspect urban mult îmbunătățit.

Reprezentanții comunității sunt convinși că, printr-o bună colaborare între administrația locală și operatorul de salubritate, eventualele dificultăți specifice perioadei de implementare vor fi depășite rapid, iar noul sistem își va demonstra pe deplin eficiența.

Investiția realizată de Primăria Drăgășani confirmă preocuparea administrației pentru modernizarea serviciilor publice și pentru creșterea calității vieții locuitorilor, următorul pas fiind optimizarea activității de colectare, astfel încât beneficiile noilor insule ecologice să fie resimțite de întreaga comunitate.