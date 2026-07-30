Mugur Isărescu, fiul Drăgășaniului care a devenit cel mai longeviv guvernator de bancă centrală din lume: La mulți ani, la 77 de ani!

vineri, 31 iulie 2026

Mugur Isărescu, fiul Drăgășaniului care a devenit cel mai longeviv guvernator de bancă centrală din lume: La mulți ani, la 77 de ani!

La 1 august, Mugur Constantin Isărescu își sărbătorește ziua de naștere. Născut în 1949, la Drăgășani, în județul Vâlcea, acesta rămâne una dintre cele mai influente și longevive personalități din istoria economică a României. Pentru vâlceni, numele său reprezintă o sursă de mândrie, fiind unul dintre cei mai cunoscuți oameni pe care județul i-a dat țării.

Absolvent al Academiei de Studii Economice din București și doctor în economie, Mugur Isărescu și-a început cariera ca cercetător în cadrul Institutului de Economie Mondială. După Revoluția din 1989, a ocupat pentru scurt timp funcția de secretar economic la Ambasada României din Statele Unite, iar în septembrie 1990 a fost numit guvernator al Băncii Naționale a României, funcție pe care o ocupă și în prezent, cu o singură întrerupere, în perioada în care a fost prim-ministru al României.

Prin continuitatea mandatului său, Mugur Isărescu a intrat în Cartea Recordurilor Guinness drept cel mai longeviv guvernator al unei bănci centrale din lume, performanță care reflectă stabilitatea instituțională a Băncii Naționale într-o perioadă marcată de numeroase crize economice și financiare.

De-a lungul celor peste trei decenii petrecute la conducerea BNR, Isărescu a fost unul dintre artizanii reformelor monetare ale României, coordonând procesul de reducere a inflației, denominarea leului din 2005, consolidarea rezervelor valutare și gestionarea unor momente dificile, precum criza financiară globală din 2008. Tot în mandatul său au fost puse bazele stabilității monetare care a permis dezvoltarea economiei românești și apropierea de standardele Uniunii Europene.

Între decembrie 1999 și decembrie 2000, Mugur Isărescu a ocupat funcția de prim-ministru al României. Guvernul său este asociat cu relansarea creșterii economice după mai mulți ani de declin și cu deschiderea negocierilor pentru aderarea României la Uniunea Europeană. Ulterior, acesta s-a întors la conducerea Băncii Naționale, unde și-a continuat activitatea până în prezent.

Dincolo de cariera publică, Mugur Isărescu a rămas legat de locurile natale. Drăgășaniul și podgoriile Vâlcii ocupă un loc aparte în viața sa, iar investițiile în domeniul viticol au contribuit la promovarea vinurilor din această zonă a țării. Totodată, a fost implicat în activitatea academică, fiind membru titular al Academiei Române și autor al numeroase lucrări dedicate economiei și politicii monetare.

Astăzi, la împlinirea vârstei de 77 de ani, Mugur Isărescu rămâne una dintre figurile definitorii ale economiei românești postdecembriste. Indiferent de opiniile pro sau contra pe care le stârnește activitatea sa, este incontestabil faptul că fiul Drăgășaniului și-a pus amprenta asupra istoriei financiare a României mai mult decât orice alt bancher central din ultimele decenii.

La mulți ani, Mugur Isărescu! Vâlcea își sărbătorește astăzi unul dintre cei mai cunoscuți și respectați fii ai săi.