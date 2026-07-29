miercuri, 29 iulie 2026

Mircia Gutău a confiscat Ziua Imnului pentru a-și regla conturile cu presa și cetățenii critici

Ziua Imnului Național ar fi trebuit să fie, la Râmnicu Vâlcea, un moment de solemnitate, unitate și respect față de istoria orașului. Parcul Zăvoi este locul în care, în urmă cu 178 de ani, a fost intonat pentru prima dată cântecul „Deșteaptă-te, române!”, devenit ulterior Imnul Național al României.

În locul unui mesaj echilibrat, capabil să aducă oamenii împreună, primarul Mircia Gutău a ales însă să transforme momentul aniversar într-o tribună pentru propriile frustrări. Discursul publicat pe pagina oficială a Primăriei Râmnicu Vâlcea a alunecat rapid de la evocarea istoriei către atacuri îndreptate împotriva presei, a cetățenilor care critică administrația și a celor care semnalează, inclusiv pe rețelele sociale, problemele orașului.

Edilul a vorbit despre „ură”, „prostie”, „sabotaj”, „postări lacome după like-uri”, „false breaking-news-uri” și „site-uri pretins jurnalistice create doar să arunce cu noroi”. În același registru, Mircia Gutău i-a ironizat și pe locuitorii care reclamă faptul că apa din lac nu este suficient de curată sau că spațiile verzi nu sunt întreținute corespunzător.

Un asemenea discurs nu are nimic de-a face cu spiritul unei sărbători naționale. A critica administrația locală nu înseamnă sabotaj, iar nemulțumirile cetățenilor nu pot fi reduse la dorința de a obține vizualizări pe TikTok sau aprecieri pe Facebook. Oamenii plătesc taxe și au dreptul să întrebe cum sunt cheltuiți banii publici, de ce anumite lucrări sunt prost executate și de ce problemele orașului sunt ascunse sub covor.

Primarul Râmnicului pare să considere că orice observație critică reprezintă un atac personal. În loc să răspundă cu argumente și rezultate concrete, Mircia Gutău preferă să eticheteze presa incomodă și să ridiculizeze cetățenii care nu aplaudă administrația. Este o atitudine profund nedemocratică, mai ales atunci când asemenea mesaje sunt transmise prin intermediul canalelor oficiale ale Primăriei, plătite din bani publici.

Discursul devine cu atât mai greu de acceptat în momentul în care edilul vorbește despre „interese personale sau de grup” și despre necesitatea ca acestea să fie subordonate interesului comunității. Afirmația vine într-un context în care, de-a lungul anilor, presa locală a publicat numeroase informații și investigații referitoare la afacerile imobiliare și hoteliere dezvoltate de membri ai familiei primarului sau de persoane apropiate acestuia.

În Râmnicu Vâlcea s-au ridicat blocuri, au fost dezvoltate proiecte imobiliare și au apărut afaceri importante în domeniul turismului și al evenimentelor. Tocmai de aceea, atunci când Mircia Gutău vorbește despre „lăcomie” și despre interese private, este firesc ca opinia publică să îi ceară aceeași exigență și în propria curte.

Nu presa este vinovată că documentează aceste afaceri. Nu jurnaliștii sunt responsabili pentru autorizațiile emise, pentru investițiile realizate sau pentru relațiile economice și administrative care merită analizate. Rolul presei este să pună întrebări și să verifice modul în care puterea publică se intersectează cu interesele private.

Mircia Gutău a ratat, astfel, ocazia de a transmite un mesaj demn de Ziua Imnului Național. În loc să vorbească despre istorie, solidaritate și responsabilitate, primarul s-a prezentat în fața comunității ca un politician iritat de faptul că nu mai controlează toate vocile din spațiul public.

Un lider adevărat nu își insultă criticii și nu folosește o sărbătoare națională pentru a-și regla conturile cu presa. Un lider adevărat răspunde criticilor prin transparență, rezultate și respect față de cetățeni.

Faptul că Mircia Gutău a introdus atacurile la adresa presei chiar într-un discurs dedicat Imnului Național demonstrează cât de tare îl deranjează jurnalismul care refuză să tacă. Presa care pune întrebări nu dezbină comunitatea. Dimpotrivă, încearcă să împiedice transformarea administrației publice într-un spațiu lipsit de control și de răspundere.

Râmnicu Vâlcea merita, la 29 iulie, un mesaj care să unească. A primit, în schimb, un monolog încărcat de reproșuri, ironii și frustrări politice.

Imnul Național aparține tuturor românilor, nu unui primar, unui partid sau unei administrații locale. Iar Ziua Imnului nu poate fi confiscată pentru răfuieli personale cu presa și cetățenii care îndrăznesc să spună adevărul.

Tiberiu Pîrnău