Merită să repari sau să schimbi o mașină veche după un accident?

miercuri, 15 iulie 2026

Merită să repari sau să schimbi o mașină veche după un accident?

Un accident îți dă peste cap planurile și bugetul. Dacă ai un autovehicul mai vechi, întrebarea apare imediat: îl repari sau îl înlocuiești? Decizia nu ține doar de costul din deviz. Contează siguranța, valoarea de revânzare, consumul, întreținerea pe următorii 3–5 ani și impactul asupra asigurării.

În rândurile de mai jos găsești o analiză clară, cu exemple și pași practici, ca să alegi informat.

Ce înseamnă, concret, „repar” vs. „schimb”?

Reparația presupune readucerea autovehiculului la o stare tehnică și estetică apropiată de cea de dinaintea accidentului. Poate include înlocuire de elemente de caroserie, componente mecanice, recalibrare senzori, înlocuire airbaguri.

Schimbarea înseamnă vânzarea mașinii avariate (ca atare sau după despăgubire) și achiziția unui alt autovehicul, nou sau rulat.

Diferența majoră apare la costul total de proprietate și la posibilele probleme viitoare.

Evaluarea daunelor: punctul de plecare

Începe cu o constatare într-un service autorizat și cere un deviz detaliat. Întreabă clar dacă dauna este:

minoră – bară, aripă, faruri, fără afectarea structurii;

– bară, aripă, faruri, fără afectarea structurii; structurală – șasiu, lonjeroane, stâlpi, zone de rezistență;

– șasiu, lonjeroane, stâlpi, zone de rezistență; cu declanșare de airbaguri – costurile cresc rapid.

Daunele cosmetice merită reparate. Dacă structura de rezistență a fost afectată, discută și cu un evaluator independent. Siguranța la un nou impact poate scădea chiar dacă mașina arată bine.

Daună totală economică

Asigurătorii declară „daună totală economică” atunci când reparația depășește, de regulă, 60–70% din valoarea de piață a autovehiculului. Mașina se poate repara tehnic, dar investiția nu se justifică financiar.

Verifică valoarea reală de piață înainte de accident și compar-o cu devizul. Nu te baza doar pe estimarea verbală din service.

Cost total de proprietate: calculează pe 3–5 ani

Nu te opri la factura actuală. Gândește pe termen mediu.

Exemplu

Autovehicul de 12 ani, valoare de piață: 18.000 lei. Deviz reparație: 11.000 lei. Întreținere anuală medie înainte de accident: 3.000 lei. Dacă repari, probabil vei continua să investești 3.000–4.000 lei/an în mentenanță. În 3 ani, mai adaugi aproximativ 9.000–12.000 lei. Totalul se apropie de 20.000 lei.

Cu aceeași sumă, ai putea lua un autovehicul mai nou, cu consum mai mic și istoric mai clar.

Analizează:

costuri de reparație reale (inclusiv descoperiri ulterioare); cheltuieli de întreținere estimate; consum mediu și cost carburant; taxe, ITP, asigurări.

Siguranță și fiabilitate

Un autovehicul mai vechi, reparat după o daună serioasă, poate deveni mai imprevizibil. Problemele electrice sau de geometrie apar la câteva luni după intervenție.

Dacă folosești mașina zilnic, pentru drumuri lungi sau cu familia, pune siguranța pe primul loc. În România, legislația rutieră cere ca autovehiculul să respecte standardele tehnice la ITP. O reparație superficială poate crea probleme la inspecție.

Valoare de revânzare

Orice accident raportat reduce valoarea de revânzare. O mașină cu istoric de daune serioase poate pierde 10–30% din valoare, chiar dacă reparația a fost corectă. Dacă plănuiești să o vinzi în 1–2 ani, schimbarea poate fi mai eficientă financiar.

Impactul asupra asigurării

RCA, sau asigurarea de răspundere civilă auto, este o asigurare obligatorie pentru autovehiculele înmatriculate sau supuse înmatriculării. Polița RCA atestă încheierea contractului de asigurare și acoperă daunele produse terților în urma unui accident rutier provocat din vina ta. Mai exact, aceasta poate acoperi prejudiciile materiale și vătămările corporale cauzate altor persoane, însă nu include reparația propriului autovehicul.

Pentru propriul autovehicul, diferența o face CASCO. Există mai multe tipuri de asigurare CASCO, iar acoperirile variază în funcție de asigurător.

Prin eazy CASCO Total de la Eazy Asigurări poți cumpăra online polița în mai putin de 10 minute:

completezi datele autovehiculului și informațiile personale;

încarci documentele (CI, talon);

faci inspecția de risc prin fotografii ghidate;

alegi franșiza;

adaugi acoperiri suplimentare;

plătești online;

primești polița în inbox.

Vezi toate scenariile de cost înainte de plată și alege varianta potrivită pentru nevoile tale.

Pentru mașini mai vechi (6–20 ani), poți analiza o asigurare CASCO Start pentru mașini vechi de la Eazy Asigurări. În cazul unor daune CASCO (dar și daune RCA), notifici dauna rapid, online, iar dosarele se procesează intern, fără implicarea terților. Ai consilier dedicat și acces la rețeaua proprie de service-uri a companiei.

Acoperirile diferă în funcție de poliță, așa că citește condițiile și excluderile înainte de achiziție.

Când merită să repari?

Reparația are sens dacă:

dauna este minoră sau medie, fără afectare structurală;

costul este sub 50–60% din valoarea mașinii;

autovehiculul are investiții recente documentate (distribuție, ambreiaj, suspensie);

ai o poliță CASCO ce acoperă mare parte din cost.

Dacă plătești doar franșiza și păstrezi o mașină fiabilă, decizia poate fi logică.

Când merită să schimbi?

Schimbarea autovehiculului devine mai potrivită dacă:

dauna este structurală sau implică airbaguri multiple;

reparația se apropie de valoarea mașinii;

consumul este mare și întreținerea frecventă;

plănuiești oricum un upgrade în următorii ani.

Gândește-te și la confort, tehnologii de siguranță moderne, costuri mai mici de carburant.

Pași practici înainte să decizi

obține cel puțin două estimări de reparație; cere o evaluare a valorii de piață înainte de accident; calculează costurile pe 3–5 ani; discută cu un service autorizat și, dacă e cazul, cu asigurătorul.

Documentează tot și compară opțiunile. Decizia corectă diferă de la caz la caz. Dacă vrei să înțelegi cum te poate ajuta o poliță CASCO sau să vezi tarifele disponibile, intră pe site-ul Eazy Asigurări, analizează ofertele și alege informat.