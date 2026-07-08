miercuri, 8 iulie 2026

L'Osteria di Ștefan își deschide porțile la Buleta - Mihăești! Gustul autentic al Italiei ajunge în Vâlcea

Iubitorii bucătăriei italiene au un nou motiv de bucurie. Miercuri, 9 iulie, satul Buleta, comuna Mihăești din județul Vâlcea, va găzdui marea deschidere a restaurantului „L'Osteria di Ștefan”, un loc care promite să aducă savoarea autentică a Italiei într-o atmosferă caldă și primitoare.

Noua locație își propune să ofere o experiență culinară completă, bazată pe ingrediente proaspete, rețete tradiționale și preparate realizate cu pasiune. Vedeta meniului va fi, fără îndoială, pizza autentică, coaptă în cuptor cu lemne, pregătită după rețete inspirate din gastronomia italiană.

Organizatorii îi invită pe toți cei care apreciază mâncarea de calitate să participe la evenimentul de inaugurare, unde îi așteaptă o atmosferă deosebită, muzică bună și numeroase surprize pregătite special pentru această zi.

Sub motto-ul „Sărbătorim împreună gustul autentic italian!”, echipa L'Osteria di Ștefan promite o experiență memorabilă, în care fiecare oaspete se va simți ca într-o adevărată osterie italiană.

În ziua deschiderii vor fi pregătite oferte speciale și surprize pentru clienți, iar gazdele îi așteaptă pe toți cei dornici să descopere gustul Italiei într-un cadru elegant și primitor.

Marea deschidere are loc pe 9 iulie, la L'Osteria di Ștefan, în Buleta - Mihăești, județul Vâlcea. Dacă vă plac preparatele italiene autentice și atmosfera relaxată, acesta este locul unde merită să ajungeți. Buon appetito! 🇮🇹🍕