Locuri de fumat pentru companii - cum alegi modelul potrivit

Tot mai multe companii aleg sa amenajeze locuri de fumat dedicate angajatilor si vizitatorilor, astfel incat pauzele sa se desfasoare intr-un spatiu confortabil si bine organizat. Pe langa respectarea regulilor privind fumatul in incinta, un adapost amplasat la exterior contribuie la mentinerea unui mediu de lucru ordonat si la imbunatatirea aspectului general al sediului.

Atunci cand alegi un astfel de spatiu, este important sa tii cont de dimensiuni, materiale si modul in care acesta se integreaza in zona disponibila.

Ce este un loc de fumat exterior

Un loc de fumat exterior este o structura special conceputa pentru a oferi fumatorilor un spatiu protejat, amplasat in afara cladirilor. De regula, acesta este realizat din metal si poate include acoperis, pereti laterali, banci sau cosuri pentru deseuri, in functie de necesitati.

Aceste adaposturi sunt proiectate pentru a rezista utilizarii zilnice si conditiilor meteo variate, oferind un nivel ridicat de confort indiferent de sezon.

De ce au nevoie firmele de spatii special amenajate

Amenajarea unui loc de fumat aduce beneficii atat angajatorilor, cat si angajatilor. In lipsa unui spatiu dedicat, pauzele de fumat se pot desfasura in zone nepotrivite, afectand imaginea companiei si organizarea activitatii.

Un spatiu bine delimitat contribuie la pastrarea curateniei, la fluidizarea circulatiei in jurul cladirii si la respectarea regulilor interne privind utilizarea zonelor comune. Totodata, vizitatorii si partenerii au parte de o imagine mai ordonata si mai profesionala a companiei.

Avantajele unui adapost pentru fumatori

Un adapost bine proiectat ofera mai mult decat un simplu loc destinat pauzelor.

Protectie impotriva intemperiilor

Acoperisul si, dupa caz, peretii laterali protejeaza utilizatorii de ploaie, vant sau soare puternic, permitand folosirea spatiului pe tot parcursul anului.

Organizarea spatiului

Un loc de fumat delimitat reduce aglomeratia din apropierea intrarilor si mentine ordinea in exteriorul cladirii. In plus, integrarea cosurilor pentru deseuri contribuie la pastrarea curateniei.

Aspect profesional

Un adapost modern, realizat din materiale de calitate, completeaza amenajarea sediului si transmite o imagine bine organizata. Este un detaliu care poate contribui la impresia lasata angajatilor, clientilor sau colaboratorilor.

Tipuri de locuri de fumat

Exista mai multe variante de adaposturi, iar alegerea depinde de spatiul tau disponibil si de numarul utilizatorilor.

Cu pereti laterali

Aceste modele ofera protectie suplimentara impotriva vantului si precipitatiilor, fiind recomandate pentru zonele expuse sau pentru utilizarea frecventa pe timpul sezonului rece.

Deschise

Modelele deschise sunt potrivite pentru spatii mai restranse sau pentru zone in care protectia completa impotriva intemperiilor nu este necesara. Acestea asigura o buna ventilatie si se integreaza usor in orice amplasament.

Personalizate

Pentru companiile cu cerinte specifice, exista posibilitatea realizarii unor adaposturi personalizate, adaptate ca dimensiuni, culoare, configuratie sau dotari suplimentare. Astfel, structura poate raspunde perfect nevoilor fiecarui proiect.

Materialele utilizate

Cele mai rezistente locuri de fumat sunt realizate din otel protejat prin vopsire electrostatica, un finisaj care ofera rezistenta la coroziune si uzura.

Acoperisul poate fi realizat din policarbonat sau tabla, iar elementele de prindere sunt concepute pentru a asigura stabilitate si siguranta in exploatare.

Alegerea unor materiale de calitate contribuie la cresterea duratei de viata a adapostului si reduce necesitatea interventiilor de intretinere.

Cum alegi dimensiunea potrivita

Dimensiunea adapostului trebuie stabilita in functie de numarul persoanelor care il vor utiliza simultan si de spatiul disponibil.

Daca detii o companie cu un numar mare de angajati opteaza pentru modelele mai incapatoare, in timp ce, ca firma mai mica poti opta pentru variante compacte, care ocupa putin loc, dar ofera acelasi nivel de confort.

De asemenea, este important ca amplasarea sa permita accesul facil si sa nu afecteze circulatia pietonala sau auto din jurul cladirii.

Intretinerea unui loc de fumat metalic

Un adapost metalic necesita o intretinere minima pentru a-si pastra aspectul si functionalitatea.

Curatarea periodica, verificarea sistemelor de prindere si indepartarea eventualelor depuneri sunt suficiente pentru mentinerea structurii in stare foarte buna.

Datorita materialelor rezistente, astfel de adaposturi pot fi utilizate ani la rand fara costuri importante de intretinere.

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