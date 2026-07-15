miercuri, 15 iulie 2026

Lidia Vadim Tudor și Andrei Dîrlău își lansează cărțile la Râmnicu Vâlcea. Eveniment cultural joi, la Biblioteca Județeană

Biblioteca Județeană din Râmnicu Vâlcea va găzdui joi, 16 iulie 2026, începând cu ora 18:00, un eveniment cultural dedicat iubitorilor de istorie, cultură și dezbatere publică. Publicul este invitat să participe la lansarea a două volume care propun perspective asupra unor teme de interes pentru societatea românească.

Primul volum, „Corneliu Vadim Tudor și România Mare – o moștenire pentru viitor”, va fi prezentat de deputatul Lidia Vadim Tudor. Cartea își propune să readucă în atenția cititorilor personalitatea lui Corneliu Vadim Tudor și impactul pe care acesta l-a avut asupra vieții politice și publice din România.

Cel de-al doilea volum, „Neomarxismul. O ideologie corectă politic”, va fi prezentat de senatorul Andrei Dîrlău. Lucrarea abordează teme legate de curentele ideologice contemporane și își propune să ofere o perspectivă asupra dezbaterilor actuale privind neomarxismul și corectitudinea politică.

Organizatorii transmit că evenimentul își dorește să ofere participanților posibilitatea unui dialog direct cu autorii și invitații, într-un cadru dedicat schimbului de idei și reflecției asupra unor subiecte de actualitate.

Evenimentul va avea loc la Biblioteca Județeană Vâlcea, iar intrarea este liberă. Cei care doresc să își confirme participarea pot suna la 0743 088 675.

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să participe la această seară culturală, dedicată cărților, dialogului și schimbului de opinii.