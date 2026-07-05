Liderul deputaților PSD, Stefan Ovidiu Popa: „Liberalii lui Ilie Bolojan au blocat soluția pentru menținerea prețurilor la carburanți”

De astăzi, românii riscă să plătească mai mult pentru carburanți. Nu pentru că nu exista o soluție, ci pentru că România este ținută de aproape două luni într-un blocaj politic creat și întreținut de Ilie Bolojan. Măsura care a limitat adaosurile comerciale și a ținut sub control prețurile la pompă a expirat.

PSD a depus amendament la proiectul de lege, prin care se instituia prelungirea măsurii până la 30 noiembrie. Trei comisii au dat rapoartele și avizele necesare, însă exact oamenii lui Ilie Bolojan au blocat la final procedura. Comisia de buget, condusă de PNL, a refuzat să finalizeze raportul, iar proiectul nu a mai putut ajunge ieri la votul plenului.