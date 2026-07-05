Licitația de aproape 24 de milioane de lei pentru amenajarea Parcului „Capela” din Râmnicu Vâlcea, anulată din nou

luni, 6 iulie 2026

Licitația pentru execuția lucrărilor din cadrul proiectului „Amenajare Parc Capela”, una dintre cele mai importante investiții în infrastructura verde a municipiului Râmnicu Vâlcea, a fost anulată din nou, potrivit informațiilor publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Procedura, cu o valoare estimată de 23.495.980,98 lei fără TVA, nu s-a finalizat prin atribuirea contractului, iar în documentația oficială motivul anulării este menționat generic: „Altele”.

Proiectul, finanțat prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021–2027, prevedea transformarea zonei Capela într-un parc modern, cu alei ecologice, piste pentru biciclete, locuri de joacă, amfiteatru în aer liber, puncte de belvedere, iluminat inteligent, zone Wi-Fi, foișoare și ample lucrări de plantare și regenerare a vegetației. Deși investiția era considerată una strategică pentru dezvoltarea spațiilor verzi din municipiu, procedura de achiziție nu a fost dusă la bun sfârșit, iar contractul nu a mai fost atribuit.

Rămâne de văzut dacă Primăria Râmnicu Vâlcea va relua licitația în perioada următoare, astfel încât proiectul să poată beneficia în continuare de finanțarea europeană și să nu fie compromis de întârzierile administrative.