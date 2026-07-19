Liberalul Cristian Buican, din nou sub lupa presei: Concubina Mihaela Beleț și firma care a obținut contracte cu administrații... liberale. Plus secretara Raluca Stanica, pusa sefa la Protectia Consumatorilor

duminică, 19 iulie 2026

Liberalul Cristian Buican, din nou sub lupa presei: Concubina Mihaela Beleț și firma care a obținut contracte cu administrații... liberale. Secretara Raluca Stanica, numita sefa la Protectia Consumatorilor

INVESTIGAȚIE | Firma concubinei, contracte cu primării conduse de liberali și întrebările fără răspuns din jurul liderului PNL Vâlcea

Liderii politici vorbesc despre transparență, integritate și eliminarea conflictelor de interese. În Vâlcea însă, în jurul deputatului și președintelui PNL Vâlcea, Cristian Buican, au existat în ultimii ani mai multe informații și acuzații publice privind legături între persoane apropiate acestuia, firme private și instituții publice. Acuzațiile au fost publicate de mai multe publicații locale și naționale.

Firma controlată de apropiatele liderului PNL

Potrivit informațiilor publicate de Flux24 și preluate din investigații locale, societatea Lovsol Construct SRL a fost administrată de Mihaela Beleț și ulterior de mama acesteia, Rodica Beleț. În articole se susține că firma ar fi executat lucrări pentru primării conduse de primari liberali și că deputatul Cristian Buican și-ar fi promovat public activitatea acesteia. Totodată, publicațiile ridică întrebări privind proveniența investițiilor în utilaje și oportunitatea unor contracte obținute în administrații controlate politic de PNL.

Articolele respective formulează suspiciuni privind un posibil conflict de interese de natură morală sau juridică, însă nu indică existența unei hotărâri definitive a unei instanțe care să stabilească încălcarea legii.



Angajarea Mihaelei Beleț la APIA

Un alt episod controversat o privește pe Mihaela Beleț, fosta jurnalist și persoană despre care publicațiile menționate afirmă că este apropiată liderului liberal.

Potrivit articolelor publicate de Ziarul de Vâlcea, aceasta ar fi fost încadrată inițial la APIA București și ulterior transferată la APIA Vâlcea, publicația susținând că mutarea s-ar fi realizat cu sprijin politic și solicitând intervenția organelor de anchetă.

Întrebările care rămân

Din perspectiva interesului public, cazul ridică mai multe întrebări legitime:

Au fost atribuite contractele firmei exclusiv prin proceduri competitive și transparente?

Au existat incompatibilități sau conflicte de interese în relația dintre factorii politici și beneficiarii contractelor?

Angajarea și transferul Mihaelei Beleț la APIA au respectat toate prevederile legale și procedurile instituției?

Au verificat instituțiile competente aceste aspecte și care au fost concluziile?

Până la prezentarea unor concluzii oficiale ale autorităților competente sau a unor hotărâri definitive ale instanțelor, aceste întrebări rămân în spațiul public și necesită răspunsuri documentate.

Secretara Raluca Stanica, numita sefa la Protectia Consumatorilor

Un alt nume care alimentează discuțiile despre influența politică exercitată de Cristian Buican asupra instituțiilor deconcentrate este cel al Mariei Raluca Stănică, fost consilier parlamentar în cabinetul liderului PNL Vâlcea. După ce a activat în echipa deputatului, aceasta a fost încadrată la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Vâlcea și, într-un interval scurt, a ajuns să exercite atribuțiile de comisar-șef, potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al ANPC. Criticii acestei numiri susțin că ascensiunea sa nu poate fi explicată doar prin experiența profesională și se întreabă care au fost criteriile care au recomandat-o pentru o funcție de conducere într-o instituție cu atribuții importante de control. În lipsa unor explicații publice detaliate privind procesul de selecție și promovare, numirea continuă să ridice întrebări privind măsura în care criteriile de competență au prevalat în fața influenței politice. Până în prezent, nu există o decizie oficială care să constate că numirea a încălcat legea.