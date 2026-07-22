Jumătate din ședința Consiliului Local, dedicată păcănelelor! 25 de proiecte pentru jocuri de noroc, în timp ce problemele orașului așteaptă soluții

miercuri, 22 iulie 2026

Jumătate din ședința Consiliului Local, dedicată păcănelelor! 25 de proiecte pentru jocuri de noroc, în timp ce problemele orașului așteaptă soluții

Dacă cineva ar răsfoi ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Râmnicu Vâlcea din 23 iulie fără să cunoască realitatea orașului, ar putea crede că cea mai mare urgență administrativă a municipiului este funcționarea sălilor de jocuri de noroc.

Din cele 54 de puncte înscrise pe ordinea de zi, nu mai puțin de 25 sunt dedicate acordării autorizațiilor anuale pentru aparate tip slot-machine și agenții de pariuri sportive. Practic, aproape jumătate din activitatea deliberativă a Consiliului Local este ocupată de proiecte care privesc operatorii din industria jocurilor de noroc.

Pe lista beneficiarilor se regăsesc nume bine cunoscute în domeniu, precum Superbet Retail SA, Project P&C Impex SRL, Baum SRL, Gear Slot SRL, Jollygames SRL și Cellada SRL. Autorizațiile vizează puncte de lucru amplasate în aproape toate zonele importante ale municipiului: Calea lui Traian, strada Regina Maria, bulevardul Tineretului, strada Mihai Eminescu, strada Nicolae Iorga, strada Maior V. Popescu și alte artere intens circulate.

Desigur, emiterea acestor autorizații este prevăzută de legislația în vigoare, iar administrația locală are obligația de a analiza solicitările depuse de operatorii economici. Însă amploarea acestui capitol ridică inevitabil o întrebare: este firesc ca aproape jumătate din ordinea de zi a unei ședințe de Consiliu Local să fie ocupată de aprobarea funcționării sălilor de jocuri de noroc?

În același municipiu există cartiere care așteaptă investiții, străzi care necesită modernizare, probleme privind traficul, spațiile verzi, locurile de parcare, locuințele sociale sau serviciile publice. Toate acestea concurează, pe ordinea de zi, cu zeci de proiecte aproape identice, dedicate aceleiași industrii.

Fenomenul ridică și o altă problemă de fond. În ultimii ani, sălile de jocuri de noroc s-au înmulțit în Râmnicu Vâlcea, devenind o prezență constantă în zonele comerciale și în apropierea cartierelor de locuințe. În timp ce statul desfășoară campanii privind prevenirea dependenței de jocuri de noroc, autoritățile locale sunt chemate periodic să aprobe funcționarea acestor puncte de lucru, în limitele competențelor legale.

Ordinea de zi din 23 iulie reflectă perfect această realitate: administrația locală gestionează, într-o singură ședință, nu mai puțin de 25 de proiecte privind slot-machine și pariuri sportive, un număr care eclipsează multe dintre proiectele dedicate dezvoltării municipiului.

Poate că legea obligă autoritățile să supună la vot aceste autorizații. Însă imaginea de ansamblu rămâne una care dă de gândit: într-un oraș cu numeroase probleme administrative și sociale, păcănelele ajung să ocupe aproape jumătate din agenda Consiliului Local.

Dincolo de votul care va fi exprimat de consilieri, rămâne întrebarea legitimă pe care mulți cetățeni și-o pun: acesta este modelul de dezvoltare pe care îl dorim pentru Râmnicu Vâlcea?